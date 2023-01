Oroscopo Paolo Fox, 19 gennaio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Vergine a..

Come sarà l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 19 gennaio 2023? Andiamo a scoprirlo assieme dopo che il noto astrologo è stato ospite come di consueto del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. La classifica dei segni zodiacali odierna inizia così: “Vergine, 2 stelle. C’è un controllo da fare forse su ciò che è successo fra fine novembre e dicembre, a livello famigliare, personale, fisico, serve un pit stop per ripartire. Cielo per fare scelte importanti ma prima o poi dovrete chiudere un qualcosa in favore di un altro: non vi arrabbiate se da qui a marzo dovrete decidere uno stop di qualcosa che non vi interessa più. Chi ha aperto un progetto negli ultimi 2 mesi deve rivederlo o pensare ad altro. Sagittario, siete un po’ insoddisfatti come se mancasse qualcosa, un po’ di brio. Voleste vivere l’effetto Natale tutti i giorni, vorreste scartare un pacchetto al giorno, vorreste ricevere un input al giorno, vivere un’esperienza nuova al giorno ma in questo momento certe esperienze mancano: bisogna capire chi frequentate”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Proseguiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 19 gennaio 2023, con il segno dello Scorpione: “3 stelle, giornata faticosa ma preludio di un weekend importante. Se ci sono tensioni personali e in amore conviene rimandare tutto a domani. Progetti nati da poco lasciano il tempo che trovano, in amore meglio dal 27. Pesci, da fine mese un risveglio della passione. Prossime tre settimane di combattimento, ci sono Pesci preoccupati per qualche famigliare”

Oroscopo domani 20 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci/ Cosa dicono le stelle?

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 19 GENNAIO 2023, CLASSIFICA SEGNI: DA GEMELLI A LEONE

La classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 19 gennaio 2023, continua con i nati sotto il segno dei Gemelli: “Gemelli, state perdendo colpi ma poi recuperate perchè avete l’argento vivo addosso. I Gemelli un po’ isolati o che hanno pochi rapporti dovrebbero iniziare a lasciarsi andare. Un Gemelli isolato può stare male quindi invito ad aprirvi. Cambiamenti nei progetti e possibili ritardi nei programmi. Cancro, state rielaborando tutto ciò che è successo fra ottobre e dicembre. Per voi è necessario capire cosa è successo affrontando anche situazioni spinose per sentirvi liberi e per farlo dovete riflettere profondamente. State cercando di superare un periodo complesso, questa fase avrà successo da marzo. Toro, siete molto pratici. Bel cielo per l’amore, attenzione ad una disputa con un ex o ad una questione di soldi con i parenti, bisogna mettersi d’accordo: risolvete i conti in sospeso entro maggio. Capricorno, 4 stelle: questioni di casa e di soldi. Ma per il lavoro non ci sono dubbi, avete un cielo importante, lo scoprirete nel corso del weekend”.

Oroscopo domani 20 gennaio 2023: da Ariete a Vergine/ Previsioni amore e...

Chiudiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 19 gennaio 2023, con le principali posizioni: “Ariete, 4 stelle. Siete teste dure ma oggi siamo certi che parlerete con persone che contano. State vivendo una rivoluzione dopo due anni abbandonando uno stile di vita, e se non ci state pensando voi ci sta pensando il destino. Avete il tema della speranza: chi salirà a bordo della barchetta che vi pone nuovi obiettivi? Solo persone affidabili. Cinque stelle per l’Acquario, settimana di recupero. Sarete amati e osservati. Soffermatevi sugli amori più belli che possono nascere negli ambienti di tutti i giorni. Bilancia, cielo interessante, piccoli dilemmi da risolvere ma oggi avete voglia di superare qualche difficoltà: attenti ai conti. Leone, giornata interessante: si toglierà a breve i sassolini, amore da fine mese recupererà, settimana importante per mettere a posto alcuni conti in sospeso”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA