Oroscopo Paolo Fox, 19 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Sagittario…

Sta per arrivare il weekend, è venerdì 19 maggio 2023, e come ogni giorno anche oggi andremo a scoprire insieme l’soroscopo di Paolo Fox con la sua classifica dei segni zodiacali. In diretta dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, ecco cosa ci dicono gli astri per le prossime ore e per il weekend.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario, Pesci, Gemelli

“Sagittario 2 stelle, rammaricato per fare cose che non vorrebbe fare. E’ comunque affascinato dal viaggio, anche quello interiore. Ed ecco perchè io consiglio sempre, in caso di momenti ombrosi, di cercare soluzioni interiori, anche a fianco delle persone, grande fascino in arrivo da giugno. Pesci, si chiude la settimana come era partita. Potreste dubitare, la tensione è alta, avete dentro molte insicurezze. Forse sta cambiando tutto attorno a voi o semplicemente avete voglia sempre più di cambiare vita e la prima cosa che noterete sarà un atteggiamneto più drastico verse situazioni poco chiare, aspettatevi anche qualcuno che vi rimproveri per le polemiche. Domenica comunque grande giornata, da 4 stelle. Gemelli, se nel weekend avete bisogno di relax agite di conseguenza. Avete la testa piena di pensieri, avete avuto un calo e questo capita perchè avete bisogno di innovare. Gli azzardi ora vanno gestiti bene, non strafate”.

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione, Acquario, Toro

“Scorpione, c’è una prova del destino: vi troverete qualche nemico e se andrete lontani da questo nemico farete una scelta giusta ed eviterete delle arrabbiature. Potreste aver paura dell’immagine di uno sconfitto ma non è così. Amore con buoni sviluppi anche se siete un po’ sottotono. Acquario, l’importante è divagarsi, se il tempo lo consente fate una bella passeggiata. Se state lontani dalle situazioni che vi affliggono ragionerete meglio, cielo che ancora presenta dei dubbi, ma comunque bene domenica. 4 stelle per il Toro. Se non si muove nulla vuol dire che avete già tutto. Se qualcosa non quadra e vi siete dati da fare forse è il momento giusto per chiedere. Cercherete di emergere se non vi danno spazio o se vi danno rapporti clandestini”.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine, Bilancia, Leone, Capricorno, Cancro, Ariete

Concludiamo così l’soroscopo di Paolo Fox di oggi, 18 maggio 2023, e la classifica dei segni zodiacali relativa: “Vergine, oggi e domani un po’ di preoccupazioni ma ci sono anche soluzioni. E’ possibile che siate contro tutti, o pensiate che tutti siano contro di voi, ma che vi importa? Voi fate come volete, siete fatti per risolvere i problemi. Bilancia, osservazioni che fate sono giuste, dovreste trovare dentro di voi più serenità. I creativi dovrebbero sentirsi più forti, magari nel weekend avrete modo di ripensare a cosa fatto di sbagliato in passato traendo esperienza. Leone, siete stati preoccupati per qualcuno che non stava bene? Probabile che in questo weekend sia già arrivata una piacevole conseguenza a giornate che non sono staet granchè, quindi recupero. Capricorno, superstar del momento, siete belli e forti ma mettetevi in gioco, non isolatevi. Cancro, nuovi progetti e nuove emozioni, sensualità in arrivo. Ariete, domenica incisiva anche nei rapporti in amore dove sarà necessario ristabilire delle priorità”.

