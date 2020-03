Oroscopo Paolo Fox 19 marzo 2020/ Classifica: Cancro, Bilancia e Scorpione flop

Paolo Fox, oroscopo 19 marzo 2020: Cancro, Bilancia e Scorpione flop

Grazie all’app di Paolo Fox andiamo ad analizzare l’oroscopo per quanto riguarda i segni al flop. Cancro: Saturno uscirà dall’opposizione alla fine del mese di marzo. Questa è una buona notizia senza dubbio anche se c’è da dire che le circostanze esterne al momento non stanno di certo aiutando. Questa tensione potrebbe portare a un cambiamento molto importante, ma si deve trovare la forza anche di capire quando ci sono da tirare i remi in barca. Attenzione però che uno scossone deve cambiare il ritmo di questo momento. Bilancia: fin dall’inizio di questa settimana il segno sembra arrabbiato. Si pensa che gli altri abbiano il dovere di avere riconoscenza. Forse questo è vero, ma non bisogna eccedere nelle richieste. Giorno dopo giorno in più lo stato fisico tende a migliorare. Scorpione: Saturno diventerà dissonante dalla fine del mese per questo non si possono più ritardare le scelte da fare. Va specificato che si è in un momento di grande confusione e il rischio è quello di accumulare preoccupazioni. Ad aprile potrebbero cambiare alcuni progetti con una crescita non di poco conto sotto diversi punti di vista.

Sagittario, Acquario e Pesci in fase di stallo

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ai segni in fase di stallo. Sagittario: se non si ama il presente si riesce sempre e comunque a fare un viaggio mentale per divagare un attimo. Non ci si deve comunque distrarre perché si rischia una crisi da qui all’estate. I rapporti non ben consolidati andranno ko da qui ai prossimi mesi se non si fa qualcosa. Acquario: si è in una crisi di cambiamento in questo periodo. E’ importante capire cosa sta accadendo attorno e se ci saranno ulteriori scossoni. Ciò che appena un anno fa sembrava davvero importante ora non lo è di certo più. Si deve capire su cosa buttarsi ora. Pesci: il fine settimana sarà davvero molto interessante. Alcuni potrebbero porre un ultimatum in amore con la necessità di capire di chi fidarsi e di chi no. Si deve fare però tutto con calma perché il rischio è quello di fare le cose male. Attenzione dunque a correre.



