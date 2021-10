Oroscopo Paolo Fox 19 ottobre 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: che giornata sarà?

Ariete, Leone e Sagittario, che martedì 19 ottobre 2021 vi aspetta? L’oroscopo Paolo Fox ci viene in soccorso! Il celebre astrologo ha fatto il punto della situazione sui segni di Fuoco nel corso del celebre appuntamento con la rubrica “Latte e stelle” sulle frequenze di Radio Latte e miele. Ebbene, non mancato le novità per i tre segni sopra citati. Partiamo dagli amici Ariete, chiamati ad affrontare una giornata particolarmente caotica, ma con aggiornamenti in amore. Il Leone deve provare a chiamarsi fuori dalle polemiche del caso, mentre il Sagittario può tener conto dell’ausilio di Luna e Venere…

Oroscopo Paolo Fox: le novità tra lavoro e amore per l’Ariete

Direi che questa è una giornata piuttosto indaffarata: devi mettere in chiaro tante cose. Io chiedo sempre di avere un po’ di pazienza e l’Ariete so già che mi risponderà: “Io di pazienza ne ho avuta già tanta” e poi di nascita non stiamo parlando di una persona molto tollerante. Secondo l’oroscopo Paolo Fox bisogna però trovare un compromesso fra quello che la realtà offre e quello che il desiderio vorrebbe: non è detto che la strada più evidente sia quella giusta e attenzione a non fare scelte sbagliate. L’amore però, con Venere favorevole, risponde meglio a certe richieste.

Leone, i consigli dell’oroscopo Paolo Fox

Devi tenerti lontano dalle polemiche! Ma come fare se ci sono delle persone che cercano di ostacolarti? Bisogna assolutamente ritrovare fiducia in sé stessi. Al Leone non manca la fiducia, però ogni tanto deve fare i conti con qualche novità: per esempio, se in questo periodo hai iniziato un nuovo percorso di lavoro o vuoi fare qualcosa che non hai mai provato prima, direi 5 stelle per il tuo coraggio, ma 2 stelle perché all’inizio sarà un po’ difficile trovare un compromesso, una situazione stabile. Date importanti queste per rimetterti in gioco. Secondo l’oroscopo Paolo Fox l’amore può funzionare con questa Venere importante: non è un problema se ti lasci andare senza troppa diffidenza.

Sagittario e l’appoggio di Luna e Venere…

Puoi contare su Luna e Venere in buon aspetto: ti sei già innamorato o c’è una persona che ti intriga? I fulmini di Cupido possono raggiungere tutti i nati Sagittario.Secondo l’oroscopo Paolo Fox qualche amore clandestino, complicato da situazioni difficili, può lasciare traccia in questo momento: attento a non metterti nei guai.



