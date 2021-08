Oroscopo Paolo Fox 2-3 agosto 2021/ Acquario nervoso, Toro sottotono

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 2-3 agosto luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox non va in vacanza e continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, lunedì 2 agosto, e per domani, martedì 3 agosto? Inizio di settimana promettente per l’Ariete. Il quadro astrale è promettente, sfruttate al meglio la situazione. È il momento di chiarire le discussioni lasciate aperte in amore. Giornata sottotono per il Toro, infastidito da problemi e incomprensioni: mantenete la calma, perché da questa settimana le cose miglioreranno. Per quanto riguarda il lavoro non esagerate, avete anche bisogno di riposo. Giornata difficile per i rapporti interpersonali dei Gemelli: siete suscettibili, cercate di contare fino a dieci prima di aprir bocca. Novità in amore per i nati sotto il segno del Cancro, sia per i single che per chi vive una relazione da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo di cambiamenti importanti. Oggi sarà una giornata positiva per il Leone: avete le stelle dalla vostra parte, approfittatene. Sul lavoro Saturno sarà opposto e porterà con sé qualche indecisione. Oggi le stelle assistono in amore i nati sotto il segno della Vergine. Per quanto riguarda il lavoro, potete togliervi grosse soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox 30-31 luglio 2021/ Sagittario sottotono, Pesci in recupero

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Nella giornata di oggi, secondo l’oroscopo Paolo Fox, la Bilancia sarà senza né alti né bassi per il vostro segno. Dopo un periodo difficile sul lavoro, le cose miglioreranno. La giornata di oggi sarà all’insegna del nervosismo per il Cancro. Sfruttate il prossimo weekend per rilassarvi e staccare la spina. In generale evitate inutili discussioni. Giornata positiva per il Sagittario: avete molte cose da fare, ma non esagerate. Per quanto riguarda domani, Sole e Mercurio sono dissonanti e portano qualche discussione di troppo. Per il Capricorno è in arrivo una bella settimana per rilassarsi. Sono giornate ottime per recuperare in amore. L’Acquario è molto nervoso e intrattabile: attenzione a non esagero, potreste rovinare i rapporti con le persone a cui volete bene. Da domani le cose miglioreranno. La giornata di oggi sarà carica di tensione per i nati sotto il segno dei Pesci: evitate discussioni inutili che possono rovinare il clima all’interno della coppia. Imparate a farvi scivolare un po’ di più le cose addosso, senza diventare troppo accondiscendenti.

