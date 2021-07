Oroscopo Paolo Fox 2-3 luglio 2021/ Toro confuso in amore, stelle positive per Pesci

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 2-3 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a proporre le sue previsioni per l’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, venerdì 2 luglio, e per domani, sabato 3 luglio? Domani e nel fine settimana ci saranno novità per i single dell’Ariete. Nel lavoro non fatevi prendere dall’ansia e dalla fretta. Per chi ha una storia di lunga data, è il momento di fare un passo di più. Per il Toro, nella giornata di domani, c’è un po’ di confusione da affrontare in amore. Per quanto riguarda il lavoro il cielo è cupo: meglio risolvere il prima possibile le questioni in sospeso. Giornate all’insegna delle discussioni per i Gemelli, ma le stelle sono positive per cui potete pensare al futuro con ottimismo. Sul lavoro siete poco concentrati. I nati sotto il segno del Cancro potrebbero avere qualche frizione con il partner. Sul lavoro non fatevi prendere dall’ansia. I nati sotto il segno del Leone hanno la Luna e Venere dalla loro parte: la settimana sarà positiva per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, c’è parecchio nervosismo. Venere non è più contraria alla Vergine: rimboccatevi le maniche e datevi da fare.

Oroscopo Paolo Fox, weekend 2-4 luglio 2021/ Contrasti per il Leone, Bilancia...

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox i nati sotto il segno della Bilancia, durante la giornata di oggi e per tutto il mese di luglio, avranno Venere favorevole: godetevi l’amore. La giornata di oggi sarà un po’ tesa e controversa per lo Scorpione. Sul lavoro, non è il momento di mollare. La Luna è favorevole al Sagittario: buone opportunità in amore e tanta energia! Luglio sarà un mese positivo per il lavoro. Il Capricorno, invece, ha la Luna dissonante che porta con sé molto nervosismo. Sul lavoro protesero esserci dei litigi tra colleghi. Oggi pomeriggio la Luna torna favorevole all’Acquario, ma restano dubbi da sciogliere. Sul lavoro tutto procede a rilento. Le stelle sorridono ai Pesci. Sul lavoro è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche. Tra qualche settimana Venere sarà in opposizione, e poi le cose non andranno così bene.

