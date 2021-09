Oroscopo Paolo Fox 2-3 settembre 2021/ Nuovi incontri per Scorpione, Cancro al top

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 2-3 settembre 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio, in attesa della nuova stagione televisiva. Cosa riservano le stelle per oggi, giovedì 2 settembre, e per domani, venerdì 3 settembre? Giornata positiva per l’Ariete: torna un po’ di serenità per le coppie. Sul lavoro avete tanto da fare, ma state dando il massimo! Relazioni complicate per il Toro, ma il fine settimana porterà un po’ di chiarezza. Sul lavoro potreste discutere con facilità. Per i Gemelli che vivono una relazione è arrivato il momento di pianificare. Settembre è un mese intenso per il lavoro: rimboccatevi le maniche! Giornata positiva per il Cancro grazie alla complicità della Luna, buone opportunità anche sul lavoro. Nei prossimi giorni l’opposizione di Giove e Saturno vi farà fare qualche cambio di programma. Venere è nel segno del Leone da domenica. Sul lavoro avete accumulato troppo stress e inizia a risentirne anche il fisico. La Vergine risente dalla Luna in opposizione. Sul lavoro trovate il momento più adatto per dire quello che pensate.

Nella giornata di oggi, secondo l’oroscopo Paolo Fox, potrebbero nascere discussioni in amore per la Bilancia. Se la vostra storia è solida evitate conflitti inutili. In questo periodo avete bisogno di tranquillità. Giornata interessante per lo Scorpione: la Luna in ottimo aspetto prevede nuovi incontri. Sul lavoro ci sono novità in vista ma attenzione all’aspetto economico. Il Sagittario sta attraverso un periodo difficile dal punto di vista sentimentale, colpa del vostro pessimismo. Cercate di guardare il bicchiere mezzo pieno. In questo periodo il Capricorno deve affrontare alcuni problemi di coppia, mentre sul lavoro Giove che è in transito nel vostro segno. Per l’Acquario è arrivato il momento per valutare nuove relazioni. Sul lavoro invece arrivano nuovi progetti ma anche nuovi ostacoli. I Pesci sono favoriti dalla presenza di Venere e della Luna, occhio alle finanze. Sul lavoro buone occasioni in arrivo.

