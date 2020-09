Oroscopo Paolo Fox, 2-3 settembre/ Ariete, Cancro e Acquario al top mentre Vergine…

Oroscopo Paolo Fox, 2-3 settembre: i segni top

L’oroscopo di Paolo Fox ci fornisce gli spunti giusti per analizzare i segni top tra 2 e 3 settembre. Ariete: questi giorni sono decisamente positivi con le coppie che possono trovare finalmente un po’ di serenità. Sul lavoro però sarà necessario impegnarsi maggiormente. Da domani ci sarà bisogno di un po’ di relax. Cancro: la Luna favorevole di oggi permette di avere delle buone prospettive. Anche sul lavoro si può fare bene, ma attenzione a Giove e Saturno che saranno opposti in questi giorni. Acquario: si devono valutare con attenzione le nuove proposte. Ci si butta in nuovi progetti non di poco conto. Da domani si rischia di vivere dei ritardi.

Gemelli: si vive un momento in cui si possono fare delle cose importanti. Da domani le coppie in crisi avranno la forza da recuperare. Leone: in amore questo è un momento favorevole. Anche sul lavoro si potranno risolvere alcuni problemi. Da domani ci sarà un ulteriore crescita per i sentimenti. Scorpione: la Luna è davvero positiva, si può pensare finalmente a qualcosa di importante. Da domani ci sarà un ulteriore crescita con incontri interessanti in vista. Sagittario: in amore si vive un momento di grande forza, con dei cambiamenti sul lavoro. Domani si dovrà mantenere la calma, perché il rischio è di discutere per motivi futili. Pesci: Luna e Venere sono favorevoli e aiutano a crescere in questo momento. Nelle prossime 24 ore ci potrebbe essere un’occasione di rivalsa presto.

Previsioni Oroscopo oggi e domani: segni flop

Voltiamo pagina e servendoci dell’oroscopo di Paolo Fox andiamo a leggere quali sono i segni flop di oggi e domani. Toro: sono fin troppe le cose da fare in amore in questo periodo, non andrà meglio che sul lavoro dove sarà facile discutere in questi giorni. Da domani ci sarà una crescita. Vergine: la Luna opposta crea delle difficoltà con il lavoro che si fa sempre più pesante. Domani sarebbe intelligente cercare di rimanere tranquilli evitando di lanciarsi con troppa frenesia in situazioni più grandi di quello a cui si può aspirare.

Bilancia: si vive un momento in cui ci potrebbe essere un po’ di alterazione. Sul lavoro si deve cercare di essere maggiormente tranquilli. Da domani problemi da discutere proprio a livello professionale. Capricorno: in coppia si vivono dei piccoli contrasti. Sul lavoro si naviga in acque complicate. Domani si potrebbe trovare la forza per cambiare un accordo. Non si deve perdere tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA