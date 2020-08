Oroscopo Paolo Fox 2-7 agosto 2020, classifica settimanale/ Toro, Leone e Vergine top

L’Oroscopo di Paolo Fox ci regala ancora una volta la classifica settimanale, grazie alla rubrica che DipiuTv dedica agli amanti delle stelle. In prima posizione e con cinque stelline troviamo il Toro: i single del segno possono sfruttare numerosi pianeti a favore per fare incontri speciali. Bisogna però farsi avanti e non attendere. Le coppie c’è aria di matrimonio o convivenza. Chi è separato invece può voltare pagina e trovare di nuovo l’amore. Nel Lavoro, gli accordi migliorano. In arrivo chiamate entro ottobre, mentre da settembre ci sarà un miglioramento nel settore economico. Il Leone dal cuore solitario potrà avere la protezione delle stelle. Agosto e settembre aiuteranno chi è solo a recuperare terreno. Anche chi si è separato potrà superare i problemi e vivere nuovi incontri. Le coppie possono contare su un cielo positivo, anche quelle che di recente hanno affrontato una crisi. Chi si è separato può ritrovare un equilibrio. Nel Lavoro, sarà utile proporre le proprie idee e allargare il raggio d’azione. Qualcuno farebbe meglio a cambiare squadra. La Vergine recupera: Venere non è più contraria e allontana le illusioni. In generale, i nati del segno si legano a qualcuno ma temono i coinvolgimenti. Le coppie in crisi che hanno superato la tempesta possono contare su basi solide. Venere aiuta l’intesa a due. Nel Lavoro si potranno fare nuove conquiste grazie all’ambizione. Aumentano le idee e l’impegno non manca.

CLASSIFICA PAOLO FOX: PESCI IN RECUPERO…

Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox il Capricorno è teso in Amore: chi porta avanti una relazione da tempo potrebbe sentire il bisogno di troncare tutto. Cautela. Le coppie vivranno un agosto importante, anche per risolvere i problemi. Piccoli fastidi nella seconda metà della settimana. Nel Lavoro si può pensare a qualcosa di nuovo, che riguardi magari l’autunno. Prudenza invece per chi è alla ricerca di cambiamenti, anche se si potrà muovere fin da ora. I Pesci possono recuperare grazie a Venere in transito interessante. Utili gli incontri, anche se i problemi con il passato rimangono. Le coppie che si sono separate possono liberarsi della pesantezza del passato per guardare avanti. Favorite le relazioni che trovano adesso un equilibrio stabile. Nel Lavoro, i nati del segno vorrebbero di più e potrà contare con buone occasioni. Agosto sarà impegnativo, per raccogliere ciò che si è seminato. E passiamo ai segni al secondo posto. I Gemelli tireranno le somme di un amore a causa di Venere in uscita dal segno. Si potranno gestire al meglio le situazioni e chi non trova l’amore è perchè non lo vuole davvero. Le coppie vivono un periodo noios e i problemi non mancano. Sarà meglio tacere, in caso di voglia del partner di rivangare il passato. Nel Lavoro, interessanti i nuovi progetti, anche se procederanno a rilento. Qualcuno recupera un lavoro bloccato mesi fa.

OROSCOPO PAOLO FOX: EMOZIONI PER SCORPIONE E ACQUARIO

Quali altri segni hanno conquistato la seconda posizione della classifica settimanale di Paolo Fox? Il celebre astrologo ci svela come sempre il suo Oroscopo. Lo Scorpione può mostrare il meglio di sì in Amore: Venere ritorna attiva e si possono realizzare i desideri. Chi vuole incontri mordi e fuggi potrà contare sui giorni di questa settimana. Le coppie possono portare avanti progetti a due. Tanti i pianeti favorevoli che permetteranno di fare delle scelte importanti. Qualcuno legalizzerà un’unione, altri penseranno aun figlio. Nel Lavoro si potrà continuare un progetto. I risultati non mancheranno, ma solo per chi ha seminato bene in passato. Ottimo il cielo per gli studenti. Il Sagittario può mettere fine alla relazione complicata iniziata in primavera. Venere non sarà più opposta da venerdì e aiuterà a regalare novità ai nati del segno. Le coppie possono recuperare, a meno che non si sia infranta la stima recfiproca. Chi ha chiuso una storia fa ancora i conti con l’amarezza. Nel Lavoro si deve iniziare a ragionare in previsione di un autunno di recupero. Non mancheranno le buone notizie, anche se agosto rimane un mese di preparazione. I single dell’Acquario potranno vivere momenti speciali grazie a Marte in ottimo aspetto. La Luna sarà nel segno lunedì e ci saranno delle emozioni in più. Le coppie possono iniziare a dialogare o a realizzare un progetto nuovo. Chi si vuole bene, otterrà un bel riscontro. Nel Lavoro, il cielo è sereno, ma i nati del segno vorrebbero fare dei cambiamenti drastici. Entro fine anno sarà meglio iniziare ciò che si è rimadato da tempo.

CLASSIFICA OROSCOPO: ULTIMA POSIZIONE…

Ultima posizione per la classifica di Paolo Fox: il celebre astrologo ci rivela il suo Oroscopo. Tre stelline per l’Ariete, che dovranno fare attenzione ai rapporti ufficiosi o trasgressivi. Chi è nervoso potrebbe chiudere i ponti con il partner. Le coppie separate sono alla resa dei conti e chi si vuole bene deve pensare invece alle finanze. La stanchezza aumenta. Nel Lavoro ci potrebbe già essere stato un cambiamento. Chi è a corto di novità dovrebbe aspettare l’autunno. Il Cancro ha Venere nel segno e un bel po’ di energia da spendere. Si potranno superare le difficoltà e vivere nuove emozioni. Le coppie a rischio possono recuperare, ritrovare quella confidenza svanita negli ultimi mesi. Nel Lavoro ci sono dei nodi da sciogliere. Attenzione ai passi falsi, forse perchè si parla troppo. La Bilancia è ancora in alto mare in Amore, a causa delle scelte sbagliate fatte dallo scorso marzo. Chi ha un partner già impegnato dovrà armarsi di pazienza anche per il mese di agosto. Le coppie sono distanti, meno complici. Anche per questo aumenteranno gli scontri, soprattutto ad inizio settimana. Nel Lavoro, i soldi creano disagi e i rallentamenti non mancano. Chi è in attesa di portare avanti un progetto dovrà aspettare ancora un po’.



