Oroscopo Paolo Fox, 2-8 marzo 2020 I Fatti Vostri/ Toro e Vergine top, Sagittario in crisi…

Paolo Fox, oroscopo 2 marzo-8 marzo 2020 I Fatti Vostri

Tutto sta per cambiare e Paolo Fox è pronto a lanciare il suo oroscopo per la settimana che va dal 2 all’8 marzo. L’appuntamento è ancora con I Fatti Vostri che proprio in questo momento sta andando in onda ospitando il famoso astrologo che oggi dovrà fare i conti con un cielo tutto nuovo per via del mese di marzo iniziato ormai ieri e con tutto quello che questo significa per il movimento dei nostri pianeti e per l’arrivo imminente della primavera che risveglierà i segni zodiacali e non solo. Chi sarà all’ultimo posto in classifica e chi comanderà sul podio? All’ultimo posto c’è il Sagittario “che sta vivendo delle tensioni, il segno che più ha legami con le persone vere, vive qualche emozione negativa, ha una settimana con una luna strana, potrete sentirvi giù di corda, tutto vi rende affaticati, alla fine del mese di marzo arriverà qualcosa di nuovo”. L’astrologo conferma che dal 20 marzo in poi cambieranno molto cose per tutti i segni zodiacali anche se alcuni ci arriveranno con un po’ di fatica come i Gemelli, in crisi anche se un po’ passeggera, e Ariete “ci sono tante innovazioni ma le novità dovranno attendere, certo se agite di corsa è difficile che otteniate delle risposte”.

Toro e Vergine primi nella classifica settimanale di Paolo Fox

La classifica di Paolo Fox a I Fatti Vostri continua raccontando quelle che sono le peripezie dei dodici segni zodiacali avvicinandosi a quella che è la metà della classifica che vede lontano dagli ultimi posti i Bilancia “un po’ pigri e alle prese con degli ostacolini da saltare, non avrete la grinta per fare scelte importanti almeno fino alla fine del mese”, i Cancro “con il sole finalmente favorevole dopo contrasti e un po’ di capricci sarete meno dolcemente complicati, diranno addio al nervosismo di febbraio”, e i Leone “che faranno meglio a prendere un po’ il respiro visto che da qualche tempo tutto comporti un po’ più di stress, voi fate le cose solo se amati e accettati, e questo vi porterà ad un vero e proprio cambiamento a fine mese, ci sono delle porte spalancate”. Per gli Acquario arriva Saturno e questo significa che sentiranno 20 anni in più sia dal punto di vista degli acciacchi che della sopportazione, non è un oroscopo brutto ma importante, e lo stesso è per il Capricorno che dovranno “affrontare piccole e grandi cose, adesso dovete ricostruire”, e per i Pesci che tengono saldo il loro momento top in cui le uniche avversità “sono quelle che vi create da soli”. Sul podio ci finiscono ci sono Scorpione “che dovrà capire dove andare e sconfiggere un po’ di malinconia”, al secondo c’è la Vergine “con la parte centrale di marzo pronta a sorridervi in cui cadrete sempre in piedi, dovete aprirvi e non vivere in diffidenza” e il Toro “che ha un bel cielo di cui deve solo approfittare”.

