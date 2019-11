Oroscopo Paolo Fox 2-8 novembre e classifica settimanale/ Ariete e Sagittario al top

Classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox 2-8 novembre

Paolo Fox ci regala le nuove previsioni per tutti i segni, grazie al suo Oroscopo diffuso nello spazio di DipiuTv dedicato agli appassionati delle stelle. Un prezioso appuntamento con l’astrologo per scoprire la famosa classifica settimanale: quali segni hanno conquistato cinque stelline? I cuori solitari dell’Ariete vedranno la passione aumentare grazie a Venere in ottimo transito. Interessanti anche i nuovi legami, anche perché c’è più tempo per amare. L’influenza del pianeta si fa sentire anche per le coppie: sarà possibile fare progetti e mediare tutti quei rapporti ancora tesi. Nel Lavoro ci sono dei risultati e ritorna la voglia di fare. I nati del segno dovranno prendere una decisione entro fine mese. I single dello Scorpione potrebbero aver iniziato una bella storia nel mese di ottobre. Adesso si pensa alle garanzie e alcuni potrebbero mettere le cose in chiaro con il partner. Le coppie potrebbero litigare per questioni di casa o personali. Le stelle però saranno buone, specie il sabato. In arrivo interessanti notizie anche nel Lavoro, soprattutto per il portafogli. Sole e Mercurio in transito favorevole: energia in salita. I nati del Sagittario hanno Venere nel segno fin da inizio mese. Chi vive un legame da poco potrebbe confermare la nascita di una grande storia. Passionalità in aumento. Le coppie migliorano, nonostante il crollo degli ultimi tempi. Sarà possibile costruire qualcosa di importante con Bilancia o Leone. Chi si è separato potrà pensare a come voltare pagina. Nel Lavoro ci saranno soluzioni impreviste ed un aumento della vitalità, dopo un mese di settembre piuttosto difficile.

Oroscopo e classifica: Toro recupera

Secondo gradino della classifica di Paolo Fox: quali sono le sue previsioni oroscopo per questa settimana? Scopriamole insieme su DipiuTv: quattro stelline per il Toro, in miglioramento grazie a Venere non più opposta. Ci potrebbero però essere degli scontri con chi non è chiaro, anche se il recupero è dietro l’angolo. Le coppie sono in crisi, forse per problemi in famiglia. Novembre però regala una speranza in più. Per adesso ci sono molti dubbi, soprattutto per quanto riguarda il fattore economico. Nel Lavoro, Mercurio opposto richiede cautela con le spese. Questo mese non sarà forse ricco, ma utile per aggiustare alcune situazioni del passato. I single del Cancro che hanno creato una storia lo scorso mese, dovranno fare di tutto per non perderla. Mercurio del resto aiuta i legami neonati, mentre lo stress governa i rapporti con Capricorno e Ariete. Le coppie non devono agitare le acque fra venerdì e sabato, le due giornate più problematiche della settimana. Attenzione alle spese e agli investimenti. Nel Lavoro, il cielo è positivo per gli accordi. Qualcuno potrebbe trasformare una passione in qualcosa di più. Novità in arrivo per il Capricorno, anche se qualcuno discuterà con un ex e altri cercano un equilibrio nella loro storia d’amore. Luna nel segno nel fine settimana permette di parlare in modo costruttivo del futuro. Chi è in coppia affronterà dei problemi legati a casa e figli, ma riuscirà a trovare una soluzione. Chi si è sposato da poco e punta al 2020, potrà realizzare qualcosa di grande. Nel Lavoro sono favoriti tutti i nati del segno che lavorano in proprio. Momento buono per spendere per la casa o per gli imprevisti. I Pesci sono ai ferri corti e il nuovo mese impone di fare una scelta su chi si vuole al proprio fianco. Preoccupati coloro che stanno con Sagittario e Gemelli. Le coppie potrebbero decidere di chiarire qualcosa di importante. Si cerca la stabilità, ma i più fortunati potranno cavalcare l’onda per fare una compravendita o prendere una decisione significativa. Nel Lavoro, Giove in aspetto negativo lascerà presto spazio ad un dicembre ricco di novità. Non bisogna però sottovalutare fin da ora tutto ciò che accade.

Oroscopo settimanale: Gemelli e Leone in difficoltà

Ultimi posti della classifica di Paolo Fox, che ancora una volta ci svela il suo Oroscopo grazie al settimanale DipiuTv. Tre stelline per i Gemelli: l’astrologo raccomanda prudenza in Amore. I giorni centrali della settimana saranno complicati e poco chiari. Le coppie sono stanche a causa delle complicazioni vissute in passato. Conferme assenti e liti in agguato. Nel Lavoro chi ha affrontato una crisi potrà gestire tutto in modo diverso. I rapporti interrotti vanno riequilibrati. Cielo movimentato per il Leone innamorato, a causa di un forte orgoglio che porta cattivi consigli. Pazienza nella giornata di domenica per evitare scogli difficili da superare. Le coppie che hanno mantenuto saldi i nervi sono favorite dalle stelle. Venere è in transito interessante e grazie all’influenza positiva della Luna si potranno fare azioni chiare. Nel Lavoro Mercurio litigioso regala cambiamenti. Cautela in tutte quelle situazioni stressanti e dispendiose. I single della Vergine dovranno tenere sotto controllo le tensioni. I nati del segno però sono anche distratti da alcune questioni lavorative o personali. Le coppie devono procedere solo se sicure, un’impresa da non sottovalutare visto che c’è indecisione nell’aria. Nel Lavoro c’è agitazione ed una ricerca di stabilità. Chi lavora in proprio potrà ottenere qualche risultato. Indecisione per la Bilancia: si vorrebbe una storia seria e subito dopo non si ha alcuna certezza. Caos anche in generale. Le coppie devono evitare la lite, soprattutto nel fine settimana, quando ci sarà una maggiore agitazione. Cautela al quadrato con Ariete e Capricorno. Nel Lavoro ci sarà crescita, ma si è ancora indecisi su chi si vuole al proprio fianco. I nati del’Acquario si sentono liberi, anche di allontanare chi li infastidisce. Cielo teso e poco paziente, anche se Venere è in transito favorevole e rende disponibili. Le coppie più fragili sono insofferenti, soprattutto quelle che non hanno risolto i problemi di ottobre. Dialogo assente o difficile, anche in famiglia. Nel Lavoro si sente tutta la preoccupazione dei nati del segno, stufi della monotonia. Il prossimo anno ci saranno maggiori possibilità, anche per sentirsi più liberi.



