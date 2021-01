Oroscopo Paolo Fox, 2 gennaio 2021/ Cancro, Scorpione, Pesci quali i segni al top?

OROSCOPO PAOLO FOX 2 GENNAIO 2021 PER I SEGNI D’ACQUA

Diamo uno sguardo ai segni d’acqua tratti dall’oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 gennaio 2021. Si tratta di Cancro, Scorpione e Pesci, andiamo a vedere cosa ha detto da vicino alla nota emittente radiofonica.

CANCRO: MARTE DISSONANTE

Cancro: stando all’oroscopo Paolo Fox l’inizio di questo anno inaugura ufficialmente un importante periodo di riscoperta di se stessi, invitando i nati sotto questo segno a non tirarsi indietro davanti alle nuove esperienze. Marte dissonante, accanto ai numerosi impegni, potrebbe creare un po’ di nervosismo, ma in generale queste giornate aiutano a guardare al futuro con rinnovato ottimismo..

SCORPIONE E PESCI: ECCO COSA PREVEDE PAOLO FOX E IL SUO OROSCOPO

Scorpione: I disagi vissuti durante la giornata id ieri sembrano ripercuotersi anche su questo sabato, portando qualcuno ad affrontare una situazione di disagio generale. Anche in ambito amoroso si potrebbe registrare qualche mancanza: per riuscire a superare al meglio questo fine settimana sarebbe bene riuscire ad affrontare gli impegni con maggior tranquillità.

PESCI: NUOVE TENSIONI IN ARRIVO

Pesci: La giornata di oggi invita a chiarire le questioni in sospeso prima che una Luna opposta crei qualche ostacolo in più. Come rivela l’oroscopo Paolo Fox Queste giornate sembrano aver riportato a galla alcune questioni in sospeso legate all’ambito sentimentale, e presto potrebbero arrivare nuove tensioni cui fare fronte.



