Oroscopo Paolo Fox 2 maggio 2020 di oggi per Gemelli, Acquario, Leone e Pesci

Gemelli, il punto dell’oroscopo del giorno

Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 2 maggio 2020. I Gemelli devono alzare un polverone, restano tormenti e serve anche staccare la spina. Bene avere il partner giusto basta che non si esageri, il rischio è di fare troppe pressioni. Si è il segno della libertà ma non troppa. Per chi è sposato da anni capita una distrazione o una svista mentale con una Venere nel segno. C’è tendenza a prendersela comoda in amore o a vivere sentimenti davvero in modo intrigante.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per l’Acquario?

L’Acquario è reduce da giorni pesanti, giovedì e venerdì sono andati così così e se si vanno a rileggere le previsioni si era capito che si è uno dei segni messi in imbarazzo dalle stelle. Saturno è un grande revisore dei conti, quindi quando entra nell’orbita si potrebbe trovare la forza per sistemare alcune cose.

Leone, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox il Leone deve evitare i contrasti in amore perché Saturno porta cose strane. Adesso si potrebbe anche dire basta e non giocare più. Il lavoro è una continua contesa, questo provoca disagi. Il Leone era già stato messo in guardia da invidia e tensione, si dovrebbe evitare di essere precipitosi.

Pesci, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

I Pesci devono stare attenti all’amore, le provocazioni non mancano e fingete di divertirvi quando qualcuno ironizza. Si deve stare cauti e attenti alle relazioni che da tempo tirano la corda, questa prima o poi si può spezzare. Maggio è un mese vantaggioso.



