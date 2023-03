Oroscopo Paolo Fox, 2 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Cancro a…

Come ogni giorno anche oggi, giovedì 2 marzo 2023, andiamo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo della televisione è stato ospite del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, ed ha svelato la sua personale classifica dei segni zodiacali: scopriamola di seguito.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro attenzione in amore, Gemelli state più in famiglia, Acquario, evitate strapazzi, Toro arriveranno grandi cose

“Cancro, 2 stelle, dovete recuperare un po’ di ottimismo. Avete idee in mente ma non sapete con chi parlarne. Potete trovarvi in una situazione di fermo non desiderato, vi chiedo massima attenzione in amore e le coppie che si vogliono bene non si devono lesinare bacetti e coccole. Gemelli, avete un’idea in mente o un progetto ma non è ancora stato applicato alla realtà. Vivete le relazioni d’amore con tranquillità, state più in casa e in famiglia. Acquario, oggi passo indietro, è il caso di evitare strapazzi. Voi pensate sempre di avere 20 anni ma attenzione che c’è una bella differenza in termine di energia, ogni tanto serve relax. Toro, 3 stelle, vivrete una primavera di vantaggi. Potreste ricevere una chiamata di lavoro, crescerete, sarete a capo di qualcosa, ma non è ancora arrivato questo momento. Seconda parte dell’anno importante. Sapete quali sono le cose belle che contano che sia la casa, un figlio, l’amore: avete un anno e mezzo per fare grandi scelte”.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine sotto pressione, Bilancia state buoni se potete, Scorpione sogni premonitori, Leone concedetevi in amore

“Vergine, segno sotto pressione da un paio di settimane. Pausa e controllo di tutto ciò che dovete fare, controllo emotivo e razionale. Se pensate che qualcosa deve cambiare nel vostro lavoro avete davvero la possibilità di cambiare? Secondo le mie stelle no, meglio aspettarsi. Amore nella norma. Bilancia, alla fine di questo mese ci saranno pianeti opposti: che vogliamo fare di una storia d’amore? Attenzione, potrebbero crearsi problematiche quindi cercate di smussare le spigolosità. Meglio stare buoni se potete: in questi giorni ogni parola dovrà essere dosata. Scorpione, 4 stelle. Potreste fare un sogno premonitore. Quante volte vi è capitato di leggere in una persona cose poi rivelatesi essere vere? Questa parte irrazionale di voi può prendere il sopravvento: l’istinto conta quasi più della ragione. Leone, forse vorreste farla pagare a qualcuno che vi ha messo da parte. Se riguarda il lavoro presto cambieranno riferimenti e otterrete ciò che vorrete, mentre se riguarda l’amore dovrete concedervi un po’ di più: fatte un passo verso chi vi desidera e magari ha paura della vostra forza”.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno avrete di più in amore, Sagittario punto di riferimento, Ariete nuove passioni, Pesci eccezionale evoluzione

Chiudiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 2 marzo 2023, con i segni al top di oggi: “Capricorno, realizzazioni pronte nella vita, dovete solo mettere a posto qualche dettaglio. Ci ragionate sopra, cercate delle falle per non perdere tempo dopo ma il dado è tratto e da maggio non si potrà più dribblare una situazione che vi impegna. Le coppie che vogliono sposarsi o avere figli in questi mesi avranno di più. Sagittario, 5 stelle. Vi ritrovate ad essere punto di riferimento per tutti. Tutto dipende da voi, marzo e aprile mesi importanti per decidere grandi cose per famiglia e amore. Ariete, avete una meta da raggiungere purchè sia concreta e reale. Se avete chiuso una storia lasciatevi andare a nuove passioni. Pesci, avete grandi missioni da compiere, sarete protagonisti di un’eccezionale evoluzione, amori in recupero e nel dimenticatoio tutto ciò che vi ha fatto soffrire”.

