Oroscopo Paolo Fox, 2 settembre/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare quattro dei dodici segni zodiacali. Ariete: Questa giornata sembra regalare una buona forza, utile a prepararsi ad una conclusione di settimana, con la Luna nel segno, in cui sarà possibile parlare apertamente dei propri desideri. Alcune questioni ancora in sospeso potrebbero creare un po’ di incertezza.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Il forte desiderio di liberarsi di tutto ciò che è superfluo potrebbe riflettersi negativamente sul piano sentimentale, portando qualcuno ad essere eccessivamente critico nei confronti del proprio partner. Attenzione a non esagerare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Questi due giorni invitano ad essere molto cauti con le parole per evitare di incorrere in difficoltà future. Per evitare contrasti, fino a venerdì sarebbe bene prestare qualche attenzione in più ai rapporti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi e domani sarà possibile contare su una grande energia utile ad affrontare al meglio il cambiamento lavorativo che Giove e Saturno opposti sembrano annunciare a causa di alcuni sforzi che non sono stati riconosciuti.



