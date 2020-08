Oroscopo Paolo Fox, 20-21 agosto/ Previsioni oggi e domani: Ariete, Gemelli in crisi!

Oroscopo Paolo Fox, 20-21 agosto: i segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista tra oggi e domani, ecco i segni al top. Toro: la Luna è positiva per il segno. Si devono cercare di risolvere alcuni problemi. Da domani ci sarà buona energia anche se c’è preoccupazione. Leone: il momento è positivo e c’è grandissimo ottimismo. Da domani ci si troverà di fronte a una giornata che farà ben sperare verso una prossima settimana interessante.

Vergine: la Luna è decisamente positiva. Professionalmente si può trovare la strada piena di ostacoli tra cui anche alcune discussioni. Da domani arriveranno però soluzioni. Scorpione: c’è possibilità di rinascere con alcuni pianeti favorevoli che entrano nel segno. Da domani in amore ci saranno diverse cose da tenere sotto controllo. Capricorno: Mercurio è pronto a regalare buone sensazioni. Chi si trova di fronte a dei repentini cambiamenti si potrebbe trovare di fronte a un momento di grande ansia. Acquario: non si deve tornare sui propri passi anche se c’è grande voglia di innamorarsi. Da domani ci saranno ottime possibilità di ripresa per raggiungere quelli che sono gli obiettivi che da un po’ di tempo erano finiti in secondo piano.

Previsioni oroscopo oggi e domani, i segni flop

Voltiamo pagina per l‘oroscopo di Paolo Fox con i segni flop. Ariete: in amore purtroppo si vive una pesante instabilità. Si vogliono cercare delle nuove strade. Attenzione poi da domani quando ci sarà la Luna in opposizione. Gemelli: il segno è nervoso dal punto di vista sentimentale. Si ha un progetto in mente, ma c’è la volontà di portare tutto avanti più rapidamente possibile. Si dovrebbero evitare polemiche. Cancro: in questo momento non si deve avere paura di trovarsi di fronte a ostacoli. Da domani non si dovrà sottovalutare l’amore nonostante ci sia un po’ di stanchezza.

Bilancia: la Luna è importante nonostante questo si è distratti e si rischia di aver bisogno di maggiore concentrazione. Alcuni progetti professionali sono bloccati. Sagittario: si può ripartire in amore. Entro la fine di questo 2020 ci sarà la possibilità di decollare. Nelle prossime 24 ore si potrebbe accusare un po’ di stanchezza. Pesci: la Luna è opposta e questo crea un po’ di agitazione. Le complicazioni vanno evitate. Nelle prossime 24 ore ci saranno delle occasioni lavorative che però vanno sfruttate con attenzione.

