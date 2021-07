Oroscopo Paolo Fox 20-21 luglio 2021/ Luna favorevole ad Ariete e Bilancia

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 19-20 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox non va in vacanza e continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, martedì 20 luglio, e per domani, mercoledì 21 luglio? Grazie alla Luna sono favoriti i sentimenti e le amicizie per l’Ariete. Il periodo è positivo anche sul lavoro grazie al buon aspetto di Marte: approfittatene. La situazione astrologica del Toro sta migliorando rispetto a inizio mese. Dal 22 luglio Venere sarà favorevole e regalerà belle emozioni. Il 27 luglio sarà una giornata interessante per il lavoro. La giornata di oggi sarà un po’ nervosa per i Gemelli: la Luna è in opposizione e ci vuole un po’ di prudenza. Anche sul lavoro cercate di mantenere la calma. Per i Cancro potrebbero tornare a galla problemi di coppia: è arrivato il momento di affrontarli. Sul lavoro le stelle premiano la creatività. Le stelle sorridono ai nati sotto il segno del Leone. Per quanto riguarda il lavoro c’è voglia di cambiamenti ma non forzate la mano. Il 22 di luglio sarà una data importante per la Vergine, soprattutto in amore. Nuovi accordi all’orizzonte su lavoro.

Oroscopo Paolo Fox 19-20 luglio 2021/ Cancro nostalgico, Leone soddisfatto

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Nella giornata di oggi, secondo l’oroscopo Paolo Fox, la Luna favorevole esalterà i sentimenti per la Bilancia: le storie appena nate sono pronte a decollare. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento giusto per dedicarvi a nuovi progetti. Giornata positiva per i sentimenti anche per lo Scorpione: dal 22 luglio Venere nel segno. Anche sul lavoro è previsto un miglioramento. Venere positiva regala emozioni ai nati sotto il segno del Sagittario. Sul lavoro non è il momento di fare lunghi progetti. Per i single del Capricorno è un buon periodo: guardatevi attorno, potreste fare degli incontri piacevoli. Per quanto riguarda il lavoro, mettete in pratica le vostre idee. L’Acquario ha la Luna nel segno e le emozioni sono potenziate. Per quanto riguarda il lavoro, è giunto il momento di far vedere quanto valete. La fine del mese potrebbe essere caratterizzata da discussioni importanti per i Pesci. Sul lavoro, invece, sono in arrivo belle soddisfazioni.

