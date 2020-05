Oroscopo Paolo Fox, 20-21 maggio 2020/ Oggi e domani: Ariete top; Cancro flop

Pubblicità

Oroscopo Paolo Fox, 20-21 maggio 2020, oggi e domani: i segni al top

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top tra oggi e domani, 20-21 maggio 2020. Ariete: Sole, Mercurio e Venere favorevoli riescono a regalare ottime risposte. Si deve cercare di vivere in maniera stabile. Da domani ci sarà la possibilità di avere la forza di organizzare un weekend. Le cose non si devono fare tutte insieme, forse è il caso di gestire le proprie energie. Toro: il segno trova una Luna positiva in questo momento, con la possibilità di fare molto presto delle scelte. Si deve mantenere la positività avuta in questo ultimo periodo. Domani si crescerà addirittura con oltre la Luna anche Marte nel segno. Gemelli: per i sentimenti si sta aprendo una pagina molto intrigante. Attenzione però perché a volte si può cambiare idea molto rapidamente. Nelle prossime 24 ore delle belle emozioni potrebbero nascere. Sul lavoro si deve rimanere tranquilli.

Bene Scorpione, Sagittario e Capricorno

Scorpione: sono diverse le emozioni che potrebbero arrivare anche sul lavoro, dove comunque rimane consigliabile evitare dei battibecchi. Da domani la Luna sarà però in opposizione e questo porterà a delle complicazioni in campo sentimentale. Sagittario: quella di oggi è sicuramente una giornata interessante che può dare degli spunti per uscire da guai di non facilissima gestione. Domani però si devono mettere i remi in barca, cercando di essere maggiormente prudenti. Capricorno: le prossime 48 ore sorrideranno con un cielo favorevole. Chi ha seminato a lungo cose importanti ora le potrà raccogliere. Da domani potranno arrivare buone nuove grazie a una Luna intrigante.

I segni flop

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni flop delle prossime 48 ore. Cancro: su alcuni progetti professionali potrebbero sorgere dei punti interrogativi, ma nonostante questo si svilupperanno delle situazioni incoraggianti. Da domani ci sarà una Luna favorevole che aiuterà a crescere con delle svolte ormai a un passo. Leone: si deve stare attenti in amore, evitando di fare il passo più lungo della gamba. Per i sentimenti invece ci potrebbero essere dei problemi o magari addirittura uno stop. Pressioni dal punto di vista professionale. Vergine: un rapporto solido non si deve mettere in discussione, visto che la situazione lavorativa porta una pressione che può ricadere sugli altri. Nelle prossime 24 ore sarà importante cercare anche di scendere a compromessi in amore.

Oroscopo: Bilancia, Acquario e Pesci in difficoltà

Bilancia: l’opposizione della Luna sta creando un po’ di irrequietezza. I soldi vanno gestiti con grande attenzione e calma, senza sperperare. Da domani si potrebbe scendere in campo per fare delle scelte importanti. Acquario: si rischia di vivere un grande periodo di tensione. Si deve fare attenzione a come gestire le storie d’amore. Da domani infatti tornano protagonisti i sentimenti e si deve trovare un po’ di stabilità. Pesci: la situazione astrologica del segno sembra essere in bilico, con un po’ di indecisione nelle scelte. L’obiettivo deve essere quello di trovare delle soluzioni. Da domani il Sole potrebbe regalare un transito interessante sotto diversi punti di vista. Sul lavoro si rischia di cadere in pesanti discussioni.



