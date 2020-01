Oroscopo Paolo Fox 20-25 gennaio 2020/ Cancro top, Leone out (I Fatti vostri)

Oroscopo settimanale 20-25 gennaio 2020: la classifica segno per segno

Eccoci con la classifica settimanale di Paolo Fox, l’oroscopo segno per segno in diretta nel corso de I Fatti Vostri, in onda su Rai2. Dodicesimo posto per il segno del Leone. C’è qualche preoccupazione in questo periodo, tra casa e amore, attenzione con i rapporti con gli altri. Bisogna fare un gioco delle convenienze perché è necessario. Undicesima posizione per l’Aquario, non riuscire a debellare il fastidio e la fatica di fine dicembre. Le ultime due settimane sono state molto faticose, attenzione ai soldi e gli sprechi. Decimo posto per lo Scorpione, siete un po’ nervosi, attenzione alle spese, da aprile e maggio rivedrete i conti anche perché alcuni contratti probabilmente non si rinnoveranno. Nona posizione per il Toro, la settimana sarà particolarmente sotto pressione e dubbiosa, non è escluso che arrivi una bella vittoria. Ottavo posto per il Sagittario; dovete fare delle scelte, c’è un passaggio che state vivendo anche per via di alcune discussioni. C’è un problema di tipo tecnico, non pensate solo al denaro ed è probabile che adesso dobbiate scontrarvi con qualcuno che è in disaccordo in ciò che volete fare. Non vi trovate in sintonia in questo periodo con le persone che amate, sintonia che tornerà a febbraio. Settima posizione per l’Ariete, questo è un momento in cui vi trovate in una condizione di grande indecisione per i sentimenti.

Sesto posto per il segno della Bilancia, cielo importante. Tra aprile e giugno farete una scelta di lavoro, periodo di transito e indecisione. Sapete che dovete passare dall’altra parte del ponte e state cercando il modo giusto per traversare. Siete un controsenso vivente, se siete cauti a volte dite delle cose che suonano come un compromesso ed è un grave problema perché tornate a casa arrabbiati con voi stessi. Quinta posizione per la Vergine che ha un ottimo oroscopo, attenzione a non sbagliare perché potreste farvi male, amore va in secondo piano, dovete dare ordine alle questioni. Quarto posto per il segno dei Gemelli, dovete innovare la vostra vita. Ogni situazione difficile comporta una crescita e dall’anno scorso siete molto cambiati, dovete risolvere dei fastidi e questa settima vi aiuta. Terza posizione per il segno zodiacale dei Pesci; giocatevi la carta di Venere che transita dalle vostre parti e ricostruirà la vostra vita. Secondo posto per il segno del Capricorno; siete degli ottimi suggeritori e consiglieri. In questi giorni però, state raccogliendo i consigli per scoprire la vostra direttiva. Prima posizione per il segno del Cancro, non è la settimana per risolvere i problemi di lavoro però risolverete tutte le questioni che dovete sbrogliare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA