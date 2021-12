Oroscopo Paolo Fox 20-26 dicembre 2021/ Classifica settimanale, segni flop: scorpione in difficoltà

Oroscopo Paolo Fox dal 20 al 26 dicembre 2021: la classifica settimanale

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per la settimana di Natale che va dal 20 al 26 dicembre, pubblicate come ogni settimana dal magazine DiPiùTv, non promettono dei giorni totalmente sereni per i nati sotto il segno dell’ariete, cancro, bilancia, scorpione, sagittario e pesci. L’ariete vivrà una settimana all’insegna dell’indecisione nei sentimenti. I single, nonostante la possibilità di tuffarsi in nuove storie, faranno fatica a fidarsi e saranno sempre molto diffidenti. Sul lavoro, è il momento di risparmiare qualcosa in attesa di un periodo più tranquillo.

Periodo particolare in amore per i nati sotto il segno del cancro che potrebbero fare fatica a lasciarsi andare o potrebbero essere insabbiati in un rapporto clandestino. Sul lavoro è arrivato il momento di fare una scelta sfruttando le proprie capacità intuitive che potrebbero riservare belle sorprese per il futuro. La bilancia vivrà una settimana di Natale particolare. La paura di sentirsi sbagliata tornerà a farsi viva, ma la persona giusta potrebbe non essere ancora arrivata. Sul lavoro è arrivato il momento di mettersi in gioco e di non scoraggiarsi.

Giorni sottotono per scorpione, sagittario e pesci. Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno dello scorpione vivranno una settimana di Natale non molto positiva per quanto riguarda la sfera sentimentale. In amore continuate a cercare una perfezione che non esiste rischiando di perdere le persone giuste. L’anno che si concluderà tra qualche giorno, per il lavoro, non è stato molto generoso, ma il 2022 potrebbe portare importanti novità.

Il sagittario, passionale e generoso, fatica a mostrare questa parte della propria personalità, ma le storie che nascono in questo periodo potrebbero trasformarsi in qualcosa d’importante. Cercate di lasciarvi andare. Sul lavoro, avete voglia di fare qualcosa di nuovo e di rimettervi in gioco e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’idea vincente. Infine, i nati sotto il segno dei pesci, in amore dovranno dimenticare il passato e concentrarsi sui nuovi incontri. Sul lavoro cercate di non farvi prendere dall’ansia perchè nei prossimi mesi arriveranno delle soddisfazioni.

