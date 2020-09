OROSCOPO PAOLO FOX 20-26 SETTEMBRE 2020/ Previsioni settimanali: Leone al top, poi…

L’Oroscopo di Paolo Fox ci regala la classifica settimanale su DipiùTv e le previsioni per tutti i segni dello Zodiaco. In testa il Leone con cinque stelline: Venere in transito favorevole regala un momento importante, anche se i nati del segno prendono tutto un po’ troppo di petto. Chi ha una nuova relazione potrebbe metterla in discussione nel fine settimana. Anche le coppie potrebbero avere qualche contrasto. Bisogna recuperare la voglia di fare e di amare, soprattutto dopo un periodo difficile a livello lavorativo. Nel Lavoro arrivano buone proposte, occorre però risparmiare in previsione di una fine dell’anno che comporterà qualche spesa in più. Il Capricorno in cerca d’amore può contare su giorni carichi di speranza. La diffidenza però non manca, anche perché si fatica a volersi mettere in gioco. Le coppie possono risolvere le incomprensioni grazie a Mercurio interessante da domenica. Si possono superare anche i contrasti dovuti a casa, figli e accordi. Nel Lavoro ci sono stelle importanti, soprattutto per chi ha vissuto una crisi nel passato. Si cambia tutto, anche collaboratori e soci. L’Acquario deve tenere tutto sotto controllo negli affari di cuore. Colpa di Venere opposta che provoca disagi. La passione però rinasce. Le coppie hanno problemi di soldi o casa ma possono risolvere tutto, se hanno un partner dinamico e piacevole. Nel Lavoro ci potrebbe essere un ritorno del successo, ma l’economia continua ad essere critica. Attenzione ai salti nel buio.

ECCO I SEGNI IN CRESCITA DELL’OROSCOPO DI PAOLO FOX

Quali sono i segni che l’oroscopo di Paolo Fox piazza al secondo posto della classifica settimanale? Il Toro guadagna quattro stelline, anche se il recupero in Amore è lento a causa di Venere dissonante. Gelosia e impulsività vanno controllati a inizio settimana. Maggiore cautela con Acquario e Scorpione. Le coppie possono ritrovare intimità, ma si continua a discutere per i soldi. Chi sta insieme da tanto tempo deve riflettere su ciò che non va. Nel Lavoro, si potrebbe concludere un accordo entro novembre. Arrivano opportunità migliori e buone notizie. I Gemelli potrebbero vivere un incontro speciale grazie a Venere favorevole. Al bando l’atteggiamento critico sia verso gli altri che verso se stessi. Le coppie sono alle prese con le spese, ma chi sta con un Ariete deve fare attenzione alla relazione. Chi sta insieme da tempo deve ritrovare la complicità. Nel Lavoro, qualcuno potrebbe iniziare un nuovo percorso. A dicembre ci saranno persino opportunità migliori. I cuori solitari della Vergine possono fare un incontro speciale. Non bisogna però escludere persone interessanti. Chi è più fortunato potrà vivere un colpo di scena. Le coppie neonate possono andare avanti a lungo. Mercurio favorevole da domenica aiuta a sostenere questo periodo positivo. Nel Lavoro si avrà un’energia maggiore e Saturno e Giove favorevoli aiutano a parlare del futuro.

La Bilancia che ha chiuso una relazione nell’ultimo mese deve voltare pagina. Venere favorevole premia con la nascita di nuovi amori. Le coppie possono sbloccare le situazioni nate lo scorso mese. Le tensioni non mancano e bisogna recuperare fiducia. Nel Lavoro si potranno ottenere dei buoni riscontri. I più giovani del segno possono farsi avanti e i più fortunati riceveranno una conferma per la fine dell’anno. Lo Scorpione non è convinto di un amore, è indeciso e Venere dissonante preme sul tasto dolente. Sarà un periodo di riflessione. Le coppie devono evitare le discussioni nel fine settimana. I problemi sono troppi e bisogna fare un cambiamento radicale che richiede coraggio. Nel Lavoro, chi deve affrontare un colloquio può contare sul 24 o 25 del mese. Qualcuno avanzerà richieste o si arrabbierà. I Pesci vivono emozioni interessanti e grazie a Giove si può notare un miglioramento nei rapporti appena nati. Le coppie liberano il cielo dalle preoccupazioni, anche se la serenità è ancora lontana. Le spese sono troppe, ma si può recuperare. In arrivo novità nel Lavoro, si recupera il tempo perduto e aumentano le intuizioni. Qualcuno però dovrà contestare una spesa inaspettata.

OROSCOPO PAOLO FOX: QUALI SONO I SEGNI IN DIFFICOLTÀ DI OGGI?

Sono pochi i segni che secondo Paolo Fox e il suo Oroscopo meritano il gradino più basso della classifica settimanale. L’astrologo ci parla tramite la rubrica su DipiuTv e accende i riflettori sull’Ariete: Venere è favorevole e si possono ricucire gli strappi. Qualcuno ha iniziato una nuova storia, ma in sordina. Le coppie discutono e si allontanano, ma possono recuperare. Chi si è separato non si volterà indietro. Nel Lavoro bisogna agire con prudenza. Molte situazioni verranno sbloccate alla fine dell’anno. Cautela con le questioni legali. Il Cancro può farsi avanti, se ha trovato qualcuno di interessante. Bisogna però abbattere le barriere della timidezza, cosa che potrebbe succedere con Capricorno o Vergine. Le coppie che si sono separate da tempo devono andare oltre. Chi sta ancora insieme può migliorare, ma deve ritrovare la complicità. Nel Lavoro sono favoriti i progetti a lunga scadenza. Aumenta la pressione e si potrebbe perdere la pazienza tra il 24 e il 25 del mese. Il Sagittario splende e la sua voglia di libertà potrebbe spingerlo a chiudere un amore. Aumenta l’insoddisfazione, ma il cielo è favorevole per fare incontri piacevoli. Le coppie si trasferiscono, affrontano cambiamenti e per questo potrebbe esserci un po’ di caos anche nel rapporto. Bisogna stabilire le priorità insieme, magari nel fine settimana. Nel Lavoro non mancano i problemi, a causa di situazioni esterne. In arrivo chiamate e i contratti da concludere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA