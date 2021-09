Oroscopo Paolo Fox 20-26 settembre 2021/ Classifica settimanale segni flop: ariete…

Oroscopo Paolo Fox dal 20 al 26 settembre 2021: la classifica settimanale

Torna l’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni stellari per la settimana che va dal 20 al 26 settembre. Quali segni dovranno essere pazienti e aspettare un periodo più favorevole per dare una svolta alla propria vita sentimentale e professionali? Quali segni zodiacali dovranno essere prudenti per evitare spiacevoli inconveniente? Nelle previsioni pubblicate dal settimanale DiPiù Tv, l’astrologo più famoso d’Italia dà alcuni consigli per affrontare i prossimi sette giorni esortando, come sempre, a verificare sul campo e a non credere.

Per i nati sotto il segno dell’ariete, secondo l’oroscopo Paolo Fox non sarà una settimana facilissima per i sentimenti. L’ariete è piuttosto esigente in amore e, chi sta vivendo una storia che non decolla, dovrebbe valutare l’idea di chiudere. I single, invece, prima di tuffarsi in una nuova storia, dovranno fare chiarezza con se stessi. Periodo ambiguo sulla sfera professionale. Sentimenti senza i favori delle stelle per il cancro, soprattutto per i single che, forse, continuano ad essere troppo esigenti con gli altri. Sul lavoro, invece, c’è l’occasione di poter cambiare. Lo scorpione, invece, si lascerà travolgere dalla malinconia ma, forse, è arrivato il momento di lasciarsi andare. Sul lavoro c’è la voglia di rimettersi in gioco, ma sono da evitare le polemiche.

Oroscopo Paolo Fox: settimana sottotono per capricorno, acquario e pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i single dei nati sotto il segno del capricorno, continuano a non avere molta voglia di lasciarsi andare all’amore. Nonostante durante la settimana ci sarà l’occasione per lasciarsi andare alla passione, gli incontri nuovi non porteranno alla nascita di storie importanti. Periodo particolare anche sul lavoro. Occhio alla situazione economica. L‘acquario, in amore, dovrà mettere da parte l’orgoglio per evitare discussioni e spiacevoli incomprensioni. sul lavoro occorre fare particolarmente attenzione alle parole dei colleghi o del capo.

Infine, la settimana che va dal 20 al 26 settembre per l’oroscopo Paolo Fox sarà particolare anche per i nati sotto il segno dei pesci che fatica a lasciarsi andare all’amore. Tuttavia, le persone in coppia dovrebbero provare ad abbattere il muro per evitare di allontanare il partner. Sul lavoro, invece, potrebbe arrivare una buona notizia.





