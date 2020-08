Oroscopo Paolo Fox, 20 agosto/ Previsioni Gemelli, Bilancia, Acquario, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 agosto 2020

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a LatteMiele. Gemelli: In questa giornata qualcuno potrebbe riscontrare un po’ di agitazione e malessere, ma già a partire da venerdì sarà possibile contare su un discreto recupero. Prendere le cose con calma potrebbe aiutare ad affrontare queste ore nel modo migliore.

Oroscopo Bilancia: Questo mese sembra trascorrere all’insegna del dubbio e della confusione. Le numerose incertezze degli ultimi tempi potrebbero compromettere alcune decisioni, per questo sarebbe meglio riuscire a rimandare le decisioni più importanti. A settembre una relazione che sembrava essersi conclusa potrebbe riprendere piede.

Oroscopo Acquario: Questa giornata sembra promettere un lieve recupero anche sul piano dei rapporti interpersonali. Qualche cambiamento in ambito lavorativo potrebbe portare una piacevole ventata di novità. In amore la situazione sembra essere piuttosto serena, mentre l’aspetto economico continua a dimostrarsi non troppo affidabile.

Oroscopo Scorpione: Un grande desiderio di novità e una forte voglia di fare potrebbero scontrarsi con delle necessità diverse, generando un po’ di frustrazione, ma se si riuscirà a fare di necessità virtù si potranno apprezzare ore molto piacevoli.



