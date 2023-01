Oroscopo Paolo Fox, 20 gennaio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Ariete a…

In diretta su Rai Due presso il programma I Fatti Vostri, l’astrologo Paolo Fox ha svelato il suo personale oroscopo per la giornata di oggi, 20 gennaio 2023. Oggi giornata negativa per i nati sotto il segno dell’Ariete: “Due stelle per l’Ariete. Oggi e domani sarete molto agitati con il rischio di buttare dalla vostra vista alcune persone un po’ sgradite. Ieri parlavo di una imbarcazione che avete iniziato a lanciare in mare, ma su questa immaginaria barca vorrete solo persone affidabili. Qualche tensione domani, recupero domenica. Un po’ di agitazione in casa Bilancia. Vorreste avere persone che vi vogliono bene a fianco, per voi la cosa più importante è la pace nel mondo, non vorreste mai discutere ma non è possibile anche perchè avete attorno persone che vi scuotono non in maniera positiva. Domenica sì”.

L’oroscopo di Paolo Fox del 20 gennaio 2023 prosegue così: “Due stelle per il Cancro. Siete un po’ collerici fra oggi e domani. Vi consiglio relax soprattutto domenica, oggi e domani cercate di farvi scivolare le cose addosso. Tre stelle per il Leone, domenica giornata particolare, oggi e domani tranquilli. Prima di maggio dovrete regolare dei conti soprattutto se avete un contratto in scadenza, domenica nervosa con parenti e persona che amate. Sagittario, dovete trovare stimoli dentro di voi, non potete fare tutto da solo, dovete trovate una squadra che vi aiuta, manca un po’ di solidarietà. Quello che manca ora lo ritroverete più in la. Nel weekend la giornata migliore sarà domenica per i sentimenti: se una persona non vi vuole bene dalla prossima settimana sarete voi a criticare e forse ad allontanarvi”.

Saliamo la classifica dei segni zodiacali e dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 20 gennaio 2023, e arriviamo al segno dell’Aquario: “Acquario, 4 stelle, domenica cielo di tutto rispetto, cercate di fare qualcosa di bello nel weekend, magari una sorpresa, un viaggio, un ristorantino carino. Vi piacciono le cose fuori dal comune, cercate di fare cose originali. 4 stelle per il Capricorno, segno molto forte. Sapete di essere forti ma centellinate le azioni e dimostrate di essere forti nel tempo. Il senso del tempo è insito nel segno. L’importante per voi è arrivare allo scopo prefisso da vincitori. Buono il weekend per lo Scorpione, anche se cielo un po’ controverso domenica: non tornate ai vecchi trascorsi di inizio mese quando eravate un po’ sotto pressione. Se avete iniziato un nuovo progetto dovrete mettere una toppa o pensare a qualcosa di nuovo entro maggio”.

Infine eccoci arrivati alla zona della classifica dei segni più attesa, quella dei protagonisti di oggi e del weekend secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 20 gennaio: “5 stelle per i Gemelli. Privilegiate l’amore e fatevi scivolare addosso tensioni riguardanti lavoro e soldi, non escludo ritardi, bollette non pagate… controllate bene entrate ed uscite e domenica abbandonatevi all’amore. Toro, tra oggi e domani sfruttate la buona luna per i rapporti interpersonali. Febbraio, marzo e aprile mesi di grande forza per organizzare un cambiamento, ognuno sa ciò che deve fare. Non trascurate il ritorno in scena di una passione dal 27. 5 stelle per i Pesci, weekend di ispirazione ed emotività. In questo fine settimana avrete una grande forza che cederete agli altri. Vergine, dopo una settimana pensierosa un bel weekend, fra oggi e domani recupererete, e queste due giornate vi libereranno di qualche peso. Se avete tensioni in amore affrontatele al più presto”.











