Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Venerdì 20 gennaio 2023 e anche oggi, prima del weekend, l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa gli umori degli astri dalle frequenze di Radio LatteMiele. Chissà se il Leone avrà superato un problema d’amore, la Vergine starà meglio, la Bilancia chiarirà i suoi rapporti e lo Scorpione avrà mantenuto la calma: lo vediamo di seguito, con le previsioni appunto per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è meglio che risolva questioni entro domenica, la Vergine ha una buona Luna per le relazioni

Leone, la fatica c’è e non per colpa tua, ma perché ultimamente ti sei ritrovato a lottare con delle persone un po’ strane. Per esempio, in una situazione di confronto, soprattutto alla fine dell’anno scorso, hai avuto la netta sensazione che alcune persone non agissero con coscienza e razionalità, ma esprimessero i propri pareri a seconda dell’andamento del giorno: questo non ti piace, soprattutto nel lavoro. L’Oroscopo di Paolo Fox vuole darti un consiglio: cerca di non esporti alle esperienze negative e alle tensioni. Domenica sarà un giornata di discussioni e quindi converrebbe, prima di domenica, capire cosa c’è che non va.

Vergine, giornate di recupero: Luna in trigono venerdì e sabato. Chi vuole muoversi, fare degli incontri e vivere anche una relazione, in maniera più completa, non dovrà fermarsi proprio ora, ma chi ha due storie in ballo dovrà fare una scelta: da marzo, tutto quello che è superfluo andrà scaricato. Oggi e domani mantieni la calma, in particolare con il segno dello Scorpione, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: oggi e domani l’umore non è al top per la Bilancia, lo Scorpione sperimenta sul lavoro e vive un po’ di ambiguità in amore

Bilancia, hai bisogno ogni tanto di divertirti, di staccare la spina e di fare qualcosa di diverso: l’Oroscopo di Paolo Fox ha sempre parlato della Bilancia come di un segno molto responsabile ed è vero, però non bisogna dimenticare che questo è un segno d’aria e quindi è anche un segno che, ogni tanto, vuole veleggiare, vuole volare alto con la fantasia: non si può pensare solo alla realtà, alle difficoltà e ai problemi. Questo tuo atteggiamento, a volte un po’ fatalista, potrebbe essere fonte di discussione con una persona che sembra, almeno all’apparenza, avere i piedi più a terra di te: ecco perché, in questi giorni, devi cercare di vivere tutto con equilibrio. Oggi e domani, a livello di umore, forse c’è qualcosa che non va.

Scorpione, in attesa di Venere, che ripartirà con un bel percorso dal 27 e potrebbe anche portare delle sensazioni speciali, cerchiamo di capire cosa accade a livello emotivo e c’è chi anche è uscito fuori da una situazione difficile, a livello economico. I programmi e i progetti che sono iniziati da poco, potrebbero non essere così importanti per il futuro e in altre parole: da qui a maggio, tanti porteranno avanti solo delle sperimentazioni, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo momento, i sentimenti sono vissuti in maniera un po’ ambigua e lo dico in particolare a coloro che, dall’1 al 6 gennaio, hanno discusso in amore e hanno vissuto delle particolari tensioni. Chi cerca una nuova storia avrà di più dal 27.

