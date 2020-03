Oroscopo Paolo Fox 20 marzo 2020/ Classifica: Cancro e Bilancia flop

Paolo Fox, oroscopo 20 marzo 2020: Cancro, Bilancia e Scorpione flop

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere quelli che sono i segni flop della giornata di oggi 20 marzo 2020. Cancro: si vive un momento di fatica, dal 22 Saturno allenterà la presa e questo potrebbe portare a delle novità non di poco conto. C’è in questo momento la capacità di poter dire finalmente basta a delle situazioni che non piacciono, tutto frutto di un periodo non facile. Si è agitati, più del solito, e a volte è necessario che sia il destino a intervenire per scuotere il segno e fargli prendere delle decisioni importanti anche in vista del futuro. Bilancia: si è amareggiati, anche un po’ offesi. All’inizio di questa settimana qualcuno aveva pensato di poter praticare un atteggiamento difensivo, quasi di rifiuto e chiusura nei confronti degli altri. Nonostante questo è anche abbastanza evidente la natura di questo segno che può constatare come la tensione non duri mai molto. Il weekend potrebbe dunque essere di crescita e positivo rispetto agli ultimi periodi. Scorpione: bisogna stare attenti alle provocazioni degli altri che in questo momento stanno scuotendo il carattere di questo segno. Ci potrebbe essere un po’ di confusione e dibattito con qualcuno. Si deve essere prudenti in amore, soprattutto stasera quando si potrebbero vivere delle complicazioni.

Gemelli, Leone e Acquario in fase di stallo

Ora è il momento invece di andare per l‘oroscopo di Paolo Fox sui segni in fase di stallo. Gemelli: tra il 22 marzo e il 15 aprile si dovrà fare una scelta importante, praticamente decisiva. Questo accadrà sia per quanto riguarda l’amore che per quanto riguarda la professione. Proprio per questi motivi si aspetta la fine del mese con grandissima ansia. Leone: si è alla ricerca di serenità e pace. Il lavoro però crea delle preoccupazioni e dei problemi per tutti nell’ultimo periodo. Sarà importante però non riversare quest’ansia nel campo dell’amore visto che si rischia di compromettere anche qualche rapporto importante. Venere è però dissonante e questo può creare delle forti tensioni. Acquario: si è decisamente turbati. Il cambio di personalità sta portando anche a delle rivoluzioni nello stile di vita. Quanto sembrava molto importante fino a qualche periodo fa ora è finito in secondo piano. L’amore potrebbe essere uno scoglio da affrontare, ma si può stare sereni se si ha la persona giusta vicino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA