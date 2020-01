Oroscopo Paolo Fox 2018, oggi 3 gennaio/ Ariete, Toro e Gemelli al top! ma Cancro, Leone e Vergine…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 3 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

L‘oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci porta ad analizzare i segni Ariete, Toro e Gemelli. Ariete: amore e fortuna quattro stelle, lavoro tre. La Luna è nel segno zodiacale e questo regala un impeto. L’ottimismo e la forza, la voglia di partire scatta. C’è uno sprint che partirà insieme all’entrata del Sole nel segno, da primavera. Quasi sempre si cambia rotta e si iniziano dei progetti nuovi. Si tratta di programmare una strategia vincente che porterà lontano. Toro: quattro stelle in amore e fortuna, cinque per il lavoro. Per il 2020 si può parlare di un bel 10 in pagella. Se c’è un bell’oroscopo e ci si chiude in casa non succede nulla. L’astrologia è una disciplina, non una magia. Questa sottintende che diverse influenze planetarie possano portare a un periodo buono o meno, ma noi siamo artefici del nostro destino. Gemelli: cinque stelle per amore, quattro per lavoro e fortuna. Questo è un cielo che vuole bene al segno. Giove in opposizione nello scorso anno ha creato problemi, ora si è più tranquilli in amore e questo si rifà anche a quello che accade in amicizia e famiglia che sono sempre pronti a far vivere dei rapporti importanti.

Previsioni 3 gennaio oroscopo Paolo Fox: Cancro, Leone e Vergine

Soffermiamoci per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox sui segni di Cancro, Leone e Vergine. Cancro: tre stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. La Luna dissonante provoca qualche dubbio in questi giorni. Non si cambia molto tra oggi e domani anche per la posizione stabile della Luna in opposizione. C’è un periodo stancante. Saturno non sarà più contrario quest’anno anche se non subito. Leone: tre stelle in amore, fortuna quattro, lavoro cinque. La Luna in fuoco regala energia pazzesca. In amore c’è qualche dubbio col partner che è lontano. Ci sono difficoltà di lavoro, si rimandano delle cose. Vergine: quattro stelle in tutti e tre gli ambiti cioè amore, lavoro e fortuna. Si deve aspettare che l’amore faccia breccia nel cuore apparentemente freddo del segno che magari non racconta tutto alle persone e se lo tiene per sé. Questo inizio di 2020 porta tante cose buone. Non si deve giocare in difesa e avere paura dell’amore, non si deve filtrare tutto con la razionalità.

