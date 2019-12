Oroscopo Paolo Fox 2020 a Domenica In/ Pesci, Leone e Sagittario: che anno sarà?

Oroscopo Paolo Fox 2020 scopri l’anno di Pesci, Leone e Sagittario

L’oroscopo 2020 di Paolo Fox a Domenica In per i segni Pesci, Leone e Sagittario: quale nuovo anno ci attende? Il segno dei Pesci, è un grande artista. Vivete la realtà su due piani, quella che viviamo tutti e la vostra lontana. Quello in arrivo sarà un grande anno, ricordando i primi mesi Giove e Saturno saranno favorevoli. Quando sentite il richiamo della famiglia non conoscete ostacoli, mettete anche da parte il lavoro perchè non siete fatti solo per lavorare. Venere particolare tra aprile e giugno. In coppia c’è competizione, fate attenzione! Nel lavoro, ottima fine dell’anno da settembre a dicembre. E’ un anno di grandi affermazioni e darete qualcosa di più agli altri. Siate sempre sinceri e generosi. Il segno del Leone tende a concedersi con grande difficoltà. Per voi andrà bene ma siete anche molto esigenti. Tuttavia le persone vi amano e qualcuno riuscirà a scalfire il vostro cuore se non è già accaduto. Nel 2019 avete avuto un Giove importante che avrebbe già portato conferme e rassicurazioni. Il 2020 sarà un anno di ulteriori conferme. Chi ha un ascendente Leone, Ariete o Sagittario potrete guadagnare un sacco di soldi. Bellissimo transito di Venere in primavera, potrete fare strage di cuori. A fine anno Saturno e Giove sarà in opposizione e se c’è qualcuno che non sopportate più lo defenestrerete definitivamente.

Il Sagittario è tendenzialmente un segno che ama godersi la vita. Il problema è per chi si sposa un Sagittario, perchè potrebbe sparire se gli viene tolta la libertà. Bel cielo anche per i guadagni. Lavorare sì, ma non ad orari e giorni fissi e chi lo fa dopo un po’ si stressa. Nella vita anche grazie a colpi di fortuna potreste fare scelte diversi dagli altri. Se siete depressi o tristi chiedetevi se da tempo state facendo le stesse cose. Siete sempre pieni di entusiasmo e spesso chi vi è accanto riceve la vostra fortuna e dovrebbe dirvi grazie. In generale, riassumendo l’oroscopo della triade, i Pesci vivranno grandi novità, solo qualche indecisione in primavera; il Leone vivrà un momento in cui incasserà qualcosa, infine per il Sagittario possibilità di avere soldi in più e grandi risultati a fine anno.

