OROSCOPO PAOLO FOX 2020, ACQUARIO/ Previsioni nuovo anno per il segno di Claudio Amendola

Cosa dice l’Oroscopo 2020 di Paolo Fox sull’Acquario?

Si tratta tra l’altro del segno di Claudio Amendola, nato il 16 febbraio del ’63 e quindi un Acquario della terza decade, a pochi passi dall’inizio del segno successivo. Paolo Fox ci ha dato appuntamento su DipiuTv con l’oroscopo 2020 per svelarci le sue previsioni, che iniziano dall’Amore. Febbraio sarà un mese utile per partire verso nuove relazioni, ma lontane dalla gelosia. Qualcuno infatti ha discusso con il partner e forse si è concluso tutto con una chiusura, dalla scorsa primavera in poi. Anche le coppie che sono riuscite a superare la bufera non sono fuori pericolo: qualcuno è distratto, altri sono uniti solo per i figli e le tensioni sono rimaste. Febbraio regalerà nuovi incontri già dal giorno 7. I nati del segno che sono rimasti delusi dall’amore credono poco ai sentimenti, ma possono comunque trovare un legame interessante. Chi sta insieme da tempo sarà meno fisico, soprattutto a marzo, ma se esiste una connessione forte di tipo mentale, sarà in grado di affrontare l’impulsività. Cautela per i cuori solitari: meglio non lasciarsi coinvolgere troppo dalle emozioni. Non vuol dire non accettare nuovi amori, ma continuare a ragionare. Prudenza il 13 e il 14 del mese, così come il 27 e il 28 per le polemiche accese. Anche luglio regalerà possibilità in più di incontri, qualcuno potrebbe ricevere una proposta attorno al 16. La prima parte del mese sarà comunque migliore anche per gli affari, magari attorno al 7 o il 17. Luglio e agosto creeranno un po’ di disagio nei senttimenti, ma a settembre si recupera grazie a Marte e Urano. Stelle interessanti per chi si è separato ed è alla ricerca di una nuova relazione, dato che gli incontri saranno importanti. Qualche Acquario potrebbe addirittura pensare di sposarsi o ufficializzare la propria unione nell’ultimo mese estivo.

Oroscopo 2020, Acquario: le stelle del 2020

Per quanto riguarda i Desideri, seguendo l’oroscopo 2020 di Paolo Fox, l’Acquario ama le novità e maggio sarà un mese interessante per realizzare progetti e sogni. Non solo per gli altri, ma anche per se stessi. Dopo tutto i nati del segno amano apparire e sono egocentrici, ma anche protesi verso gli amici da cui sperano di ricevere attenzioni. La paura di sbagliare viene nascosta a dovere, ma questo spinge qualcuno a cercare di allontanarsi dalle responsabilità. Le stelle del mese sono utili anche per chiarire ciò che si vuole, ma anche per liberarsi da qualche zavorra. Il 20 di maggio in particolare sarà utile per i contatti. Giugno sarà invece importante per il Lavoro, grazie a Saturno nel segno che obbliga a rivedere i progetti. Il consiglio dell’astrologo è di fare meno ma meglio, soprattutto per i liberi professionisti, a causa di una forte stanchezza in attivo. Chi lavora part-timeo a progetto potrebbe ritrovarsi incerto, desideroso di cambiare e forse riceverà una proposta per un altro impiego. Le entrate danno dei pensieri e a causa di tutti questi problemi, qualche Acquario potrebbe prendere le distanze dalla realtà, anche per via della dissonanza di Urano e Saturno. La Salute vedrà giugno riflessivo: meglio prendersi cura di se stessi. In generale il 2020 richiede ai nati del segno di pensare al fisico, di ascoltare i sintomi ed evitare disagi legati allo stress oppure all’ansia. Le notti sono pensierosi e insonni, agitate per via dei tanti dubbi su cosa fare.

