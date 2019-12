Oroscopo Paolo Fox 2020/ Amore: Acquario, Toro, Pesci, Cancro e segno per segno

Cosa dicono le stelle di Paolo Fox per l’amore 2020? Ecco l’oroscopo dettagliato segno per segno. Cominciamo con l’Aquario. Sul piano sentimentale è tempo, a partire da febbraio, di vivere relazioni intriganti purché non condizionate dalla gelosia. Nel corso degli ultimi tempi c’è chi ha discusso con il partner e non è detto che dalla primavera dell’anno scorso non siano perfino saltate alcune unioni. Per i nuovi legami febbraio è un mese interessante. Chi è rimasto deluso da un amore continua a credere poco nei sentimenti ma questo non significa che non possa cominciare un rapporto importante, anche se non particolarmente coinvolgente. Per l’Ariete gennaio sarà un mese interessante per gli incontri occasionali. Nelle coppie di lunga data ci sono ancora molti problemi da superare. Una giornata un po’ a rischio per i sentimenti sarà quella di giovedì 16 gennaio. Se stai vivendo una i bella relazione oppure se da poco hai iniziato una storia, il consiglio è quello di non fermarsi. Proseguiamo con il Toro. Dimentichi difficilmente il passato ma cerca di valutare nuove storie se c’è stata una separazione. Nei tuoi amori sei molto costruttivo, detesti le persone volubili. In amore desideri stabilità. Le coppie nate da diverso tempo ora cercano una conferma. I single avranno la netta sensazione di essere più affascinanti e magnetici. Continuiamo con l’amore per i Gemelli. Nuovi amori nascono all’improvviso. Se vivi una relazione trasgressiva o ufficiosa parallelamente a una storia fissa, è probabile che tu chiuda la situazione una volta per sempre, vuoi evitare qualsiasi tipo di ambiguità.

Oroscopo amore 2020, Paolo Fox e le stelle segno per segno

Proseguiamo l’oroscopo amore 2020 con il segno del Cancro. I nuovi rapporti sentimentali vanno gestiti con interesse perché potrebbero decollare, anche se ci vorrà tempo perché ciò accada. Maggio e giugno sono mesi liberi dalla opposizione di Saturno e proprio per questo motivo più facili da gestire se intendi fare programmi a lunga scadenza con il partner. Qualcuno troverà un amore dopo una separazione, ma sarà bene mantenere un atteggiamento sempre molto aperto e non critico nei confronti dei nuovi arrivati. Per il segno del Leone l’amore si scalda da febbraio. Non lasciarti andare a storie controcorrente oppure che nascono parallelamente a un rapporto già presente da anni. I tradimenti non sono consentiti, non tanto per questioni morali ma perché prima o poi sarebbero scoperti. Come andrà l’amore per la Vergine? Le coppie che vogliono sposarsi o programmare un evento hanno via libera, e quindi si può parlare di un oroscopo importante già dal mese di marzo 2020. Con la persona giusta al tuo fianco ci saranno solo piccole discussioni, non passare dalla par-te del tono arrabbiandoti inutilmente o pretendendo quello che non è possibile ottenere. Proseguiamo con la Bilancia. Per le coppie che si vogliono bene non ci sono problemi irrisolvibili, però non sarebbe male distrarsi un po’ agli inizi dell’anno. C’è una grande positività. Chi ha superato o vissuto una separazione negli ultimi anni adesso è pronto a cancellare il passato.

Amore e oroscopo: le stelle del 2020

Proseguiamo l’oroscopo amore 2020 di Paolo Fox, con gli ultimi quattro segni dello zodiaco. Ripartiamo con lo Scorpione. Gli incontri sentimentali sono interessanti e coinvolgenti agli inizi dell’anno. Attrazione per i segni di Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Chi è sposato o ha avuto da poco un figlio vuole avere rassicurazioni, anche di tipo economico, e quindi sarà piuttosto critico nei confronti del partner se non porta a casa quello che serve. Restano aperte dispute con i parenti per questioni di eredità o patrimonio. Proseguiamo con il Sagittario. A maggio ci sarà da dedicare il massimo della attenzione all’amore: questo perché il Sagittario si annoia facilmente. Sarà difficile liberare l’animo da qualche dubbio, e a volte potresti sentirti persino solo ad affrontare i problemi della vita. Prima di dire “stop” a un amore pensaci bene perché alcune situazioni conflittuali, che possono riguardare anche il rapporto con i figli, saranno meno problematiche a partire da agosto. Proseguiamo con il Capricorno. Ad aprile se l’amore chiama bisogna rispondere, in particolare chi è solo da troppo tempo non dovrà trincerarsi dietro molte scuse; l’unico modo per non incontrare la passione è quello di isolarsi, meglio fare una attenta analisi del perché sta avvenendo questo: non sarà troppa diffidenza o sfiducia nei confronti dei sentimenti? Concludiamo con i Pesci. Un cielo così importante e attivo deve essere sfruttato: non lasciarti prendere da inibizioni e paure, pensa a quello che puoi e sai fare, il miglioramento è dietro l’angolo. Coloro che hanno fatto confusione in amore e hanno portato avanti anche più di una storia, a maggio sono a un punto di non ritorno perché entro la fine di giugno bisognerà chiudere tutto quello che non funziona.



