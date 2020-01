OROSCOPO PAOLO FOX 2020, CAPRICORNO/ Manuela Arcuri, che anno sarà per la show girl?

Cosa dicono le stelle e l’Oroscopo 2020 di Paolo Fox per il Capricorno?

Capricorno: Fra i nati di questo segno troviamo Manuela Arcuri: la showgirl infatti è nata l’8 gennaio del ’77, data che la rende un Capricorno della seconda decade. Sul giornale DipiuTV, l’oroscopo Paolo Fox ci svela che i nati del segno saranno liberi di emozionarsi a febbraio. Chi ha il cuore libero da tanto tempo potrà cercare l’Amore, anche se è difficile convincere i nati del segno che stare insieme a qualcuno sia meglio della solitudine. Chi ha vissuto una separazione si trascina l’amarezza, la delusione. le coppie più forti invece potrebbero vivere qualche malinteso e discussione, ma il rapporto rimarrà saldo. Aprile sarà utile per le nuove relazioni, grazie alle stelle più passionali dell’anno. Bisogna abbandonare la sfiducia nei confronti del prossimo. Chi ha vissuto una tensione si ritrova più forte, anche se sono possibili discussioni in casa. Il Sole sarà di nuovo favorevole dal 18 del mese: in arrivo belle notizie per le coppie storiche. Per il settore Incontri, Fox annuncia incontri e chiamate nel mese di maggio, con la possibilità di cambiamenti anche per chi lavora part-time. Si ha un maggiore desiderio di cambiare, favoriti i viaggi e i contatti con persone straniere. Stelle di maggio più che utili per chi vuole concludere un accordo. Sarà un mese creativo, si riceverà un rimborso o comunque un’entrata extra. Ad agosto saranno possibili le avventure, grazie ad una maggiore leggerezza nel vivere le situazioni.

Oroscopo 2020, Capricorno: le stelle del 2020

Per quanto riguarda il campo Desideri, l’oroscopo di Paolo Fox del 2020 per il Capricorno prevede stelle forti nel mese di giugno, anche per chi ha una famiglia e vuole concludere un progetto a due. Ci si potrà sposare, convivere, fare una scelta importante. Cautela invece per le avventure che si creano al di fuori della coppia, visto che l’anno impone di essere chiari con il partner. A luglio anche chi si è separato da poco si sentirà più libero, saggio. Il 19 del mese sarà il giorno più agitato. Cautela con Ariete e Cancro per via delle sfide. Per il Lavoro, l’astrologo consiglia di non cedere alle discussioni a luglio, soprattutto per via dei dubbi attorno al 13 e al 20 del mese. Anche se i progetti non sono bloccati, tutto andrà a rilento, per poi ripartire ad autunno. Favoriti i nuovi incarichi, una crescita. Qualcuno riceverà una bella soddisfazione, la fortuna aiuta. Si può pensare ai progetti, anceh ai sogni rimasti in sospeso da due anni a questa parte. Per quanto riguarda la Salute, l’ultima settimana di luglio potrebbe creare qualche disturbo. Meglio pensare alla tranquillità, dosare ogni passo. Anche se i nati del segno sono un po’ folli e possono inciampare in alcune sviste. Si migliora alla fine di agosto, grazie a Mercurio in aspetto interesssante dal 20. Urano e Giove regalano forza, anche per superare dei problemi.

