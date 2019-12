Oroscopo Paolo Fox 2020/ Domenica In, segno per segno: Cancro, Acquario, Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox in diretta a Domenica In, parte proprio con la “classifica” del nuovo anno. Dentro ogni Cancro si nasconde un bambino ma piacciono molto alle donne. Il loro problema è che sono un po’ evanescenti. Agli inizi dell’anno c’è qualcosa da rivedere e se avete una relazione d’amore tormentata possono nascere delle difficoltà. Ci saranno accordi e rinnovi in primavera ma preparatevi ad un cambio di scena. Preoccupazione per i sentimenti, un po’ allo sbando all’inizio dell’anno. Tendete a dare la colpa agli altri ma siete grandi artisti e sognatori. Uno dei mesi più belli sarà quello di agosto, periodo ideale per vivere amori e sbloccare qualche situazione di tipo legale. Se avete dei contrasti ci sarà da discutere e grandi novità da dicembre. Proseguendo con l’Acquario negli ultimi mesi si è un po’ affaticato. Da agosto c’è stato un po’ di stress perché siete creativi ma disorganizzati. Dovete ottimizzare la vostra vita e per questo motivo partirete con un po’ di fatica. Dovete cambiare vita perché siete anarchici e rivoluzionati e questo anno perderete i freni inibitori. Per questo segno i soldi contano ma non farete mai delle cose scorrette o illegali pur di diventare ricchi. Un po’ di controllo per quanto riguarda la forma, specie all’inizio dell’anno. Rivedete alcuni rapporti di coppia, non siete un segno che può stare a lungo con una persona se c’è solo l’aspetto intimo. Lo Scorpione invece sarà irascibile se le cose non funzioneranno. La sua vulnerabilità verrà protetta anche perché siete molto diffidenti ed a volte siete rigidi nelle posizioni. Questo anno ci saranno grandi intuizioni ed i primi tre mesi dell’anno sono molto importanti per il vostro lavoro. Agosto e settembre sono mesi di grande forza anche per i sentimenti. Se avete un progetto portatelo avanti e fate un lavoro magari al fianco del partner. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Domenica In: come seguire in diretta streaming l’oroscopo di Paolo Fox 2020 e la classifica annuale dei segni

C’è grandissima attesa per l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox durante Domenica In. A partire dalle 14, puntuale su Rai1 andrà in onda l’ultima puntata del 2019 con Mara Venier e, proprio per questo motivo, la conduttrice ha pensato bene di ospitare in studio il noto astrologo per un quadro completo segno per segno, per scoprire cosa accadrà nel nuovo anno. Se siete in mobilità oppure non disponete di un TV ma volete vedere ugualmente le previsioni astrologiche, potrete serenamente affidarvi allo streaming: in che modo? Non vi servirà altro che una connessione Wi-Fi oppure mobile per vedere sul portale di RaiPlay l’appuntamento in diretta. In alternativa, da tablet e smartphone dovrete scaricare l’applicazione ufficiale dagli Store di iOS oppure Android. Dopo alcune ore di distanza dalla messa in onda, il programma potrà essere nuovamente visionato in replica, sia dal portale che dalla applicazione, in modo da guardare i contenuti e poterli rivedere oppure metterli in pausa come e quando vorrete. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Paolo Fox, anticipazioni previsioni dell’oroscopo 2020

Come ci ha già svelato sul settimanale DipiuTv, Fox prevede che l’Ariete sia fra i segni più fortunati dell’anno, così come il Toro, che dovrà attendere però la prossima primavera per vivere un momento di svolta nel lavoro. Il 2020 potrebbe spingere qualche Gemelli a sposarsi, mentre il Cancro inizierà in salita nei primi mesi, per poi affrontare la discesa nei mesi finali dell’anno. Il Leone sarà impegnato in lotte che riguardano fortuna e soldi, mentre la Vergine vivrà una situazione opposta, anche se il lavoro spingerà a mettere i sentimenti in secondo piano. Il Sagittario cagionevole di salute potrà recuperare fin dai primi mesi, mentre il Capricorno vivrà un anno interessante a tutto tondo. Un po’ come l’Acquario, che potrà risalire la china negli affari di cuore a maggio, mentre i Pesci potranno scendere a patti con i sentimenti fin dal mese di febbraio.



