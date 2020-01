OROSCOPO PAOLO FOX 2020, GEMELLI/ Per il segno di Pippo Baudo tensioni con parenti ed amici

Scopriamo l’Oroscopo 2020 di Paolo Fox per il segno dei Gemelli

Tra i personaggi televisivi del segno dei Gemelli fa parte anche Pippo Baudo. Il noto conduttore è nato il 7 giugno del ’36 e questo lo rende un gemellino della seconda decade. Come andrà il suo anno? Paolo Fox ha condiviso con noi le sue previsioni dell’oroscopo 2020 sul giornale DipiuTV, iniziando dall’amore. Sembra che i nuovi legami nasceranno all’improvviso nel mese di febbraio, forse persino in parallelo con la storia già in corso. Ci saranno tensioni in famiglia, fra parenti o con i figli e per questo l’invito è alla cautela nelle giornate del 3 e del 7, le più tese del mese. Qualcuno dei nati del segno potrebbe sentirsi più arrabbiato, ma anche emozionato. Venere infatti non sarà più contraria dall’8 e l’Acquario sarà maggiormente alla ricerca di tranquillità. Chi è fortunato riuscirà a mantenere la relazione, mentre la seconda parte di febbraio sarà utile per i cuori solitari. Ad aprile qualcuno potrebbe lasciarsi distrarre da un’attrazione che metterà in crisi la coppia. Chi sta insieme invece parlerà di soldi ed eredità, ma senza la rabbia dell’anno scorso. Ci sarà una rivincita, mentre Venere in transito a maggio regalerà idee da realizzare e la possibilità di farsi valere. Le coppie neonate saranno più critiche, ma anche più serene. Per gli Incontri, l’astrologo raccomanda cautela nelle storie parallele, soprattutto per le coppie storiche. La possibilità di essere scoperti è alta. Nel 2020 ci sarà invece spazio per ritrovare l’equilibrio dopo la crisi, anche per via di un allontanamento dovuto al lavoro. Bisogna voltare pagina, essere positivi. Dal 13 aprile in poi sarà possibile stringere una nuova collaborazione, ma in generale il periodo sarà utile per chi lavora a chiamata. Il picco più alto sarà a dicembre.

Oroscopo 2020, Gemelli: le stelle del 2020

Dal punto di vista dei Desideri, secondo l‘oroscopo 2020 di Paolo Fox, il Gemelli sarà favorito nei sentimenti. Giugno interessante per vivere una storia part-time, anche se l’importante è rivalutare la coppia, stare con chi nutre dei sentimenti veri. Chi è alla ricerca di nuovi incontri non sarà deluso, anche se i nati del segno vogliono complicità. Meglio guardare le nuove storie con leggerezza. Favoriti i cotatti ma solo per valutare possibili accordi lavorativi. Luglio non sarà il momento giusto per dare il via ad avventure finanziarie rischiose, visto che bisognerà ancora recuperare i soldi persi l’anno scorso. Per il Lavoro, giugno sarà il mese più importante, soprattutto per chi l’anno scorso ha subito una crisi e deve ancora riprendersi. Ritorna però il desiderio di riprendersi, fare progetti, risolvere gli ostacoli. Le stelle parlano di rivincita e di risposte bloccate da tempo. Non ci saranno entrate significative, ma si potrà risolvere il dislivello fra entrate e uscite. Il mese sarà utile anche per gli studenti che si preparano per un esame, mentre a settembre si potrà ottenere una visione ottimista del futuro. L’anno sarà di preparazione, mentre il 2021 sarà di riscatto e azione.

