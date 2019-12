Oroscopo Paolo Fox 2020 I Fatti Vostri/ Previsioni segno per segno: diretta streaming

Giancarlo Magalli è pronto ad ospitare l’oroscopo di Paolo Fox 2020 a I Fatti Vostri. Le previsioni segno per segno saranno svelate nella trasmissione di Rai2 proprio tra qualche minuto e sarà possibile non solo seguire la trasmissione in tv ma anche in diretta streaming nella sezione apposita del sito RaiPlay raggiungibile cliccando qui. Sarà poi possibile trovare la puntata del giorno nella sezione dedicata al programma storico della seconda rete condotto proprio da Giancarlo Magalli che spesso ospita il nostro amato Paolo Fox. Non è la prima volta che il famoso astrologo dice la sua sulla classifica e sui segni più fortunati del 2020 ma sicuramente questa mattina avrà modo di andare nel dettaglio svelando l’oroscopo dell’anno che verrà segno per segno mettendo insieme la sua classifica storica che tanto piace ai fan che da anni ormai lo seguono in tv e sui giornali.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2020 IN DIRETTA SU RAI2 E IN STREAMING: L’ANNO DELL’ARIETE?

Già nei giorni scorsi Paolo Fox è stato ospite di Domenica In per svelare le prime novità sull’anno che verrà per i dodici segnali zodiacali svelando che proprio il 2020 sarà l’anno dell’Ariete, che risulta essere tra i più fortunati dell’anno proprio come il Toro. Se le novità in materia di fortuna e lavoro toccheranno proprio ai primi due segni del nostro zodiaco, in amore toccherà a Gemelli farla da padrone tanto che l’astrologo ha già parlato di possibili nozze all’orizzonte. In gran recupero anche il Sagittario, ultimamente un po’ sottotono per via di una serie di acciacchi e problemi di salute, e anche il Capricorno che potrebbe vivere un anno interessante in tutti i settori, amore compreso. I Pesci dovranno aspettare febbraio per vedere i primi raggi di sole ma a quel punto la strada potrebbe essere in discesa per loro. Quali altre novità svelerà oggi? Lo scopriremo tra poco su Rai2.

