Oroscopo Paolo Fox 2020/ Lavoro: Leone, Toro, Vergine, Cancro e segno per segno

Come andrà l’oroscopo 2020 per il lavoro? Scopriamolo! Ecco cosa accadrà all’Acquario. A giugno si dovranno revisionare dei propri progetti, non bisogna alzare troppo l’asticella. A sentire la necessità di esporsi al nuovo saranno in questo periodo soprattutto i nati fino al 7 febbraio, poi toccherà agli altri. Proseguiamo con l’Ariete. A marzo la fase più creativa del 2020. Saturno allenterà la morsa che da oltre due anni stringe attorno al tuo segno zodiacale: non sarà una liberazione definitiva ma molti sbocchi saranno aperti. Più in generale chi desidera ricevere una conferma di lavoro oppure semplicemente sta aspettando l’esito di una causa e vuole ottenere un piccolo vantaggio, potrà averlo entro tre mesi. Il lavoro per il segno del Toro proseguirà con un po’ di tensione nei prossimi tre mesi. Hai bisogno di novità, oppure potresti essere messo alle strette da chi vuole che tu faccia cose nuove; c’è una piccola contestazione da portare avanti. Andiamo avanti con i Gemelli. Il segno inizia a riprendersi lentamente. In questo giugno torna anche la voglia di risolvere problemi. È importante chiudere un accordo di lavoro: arrivano risposte che si attendevano da tempo, una mediazione su una certa cifra da incassare può essere possibile.

Oroscopo lavoro 2020, Paolo Fox e le stelle segno per segno

Proseguiamo con l’oroscopo lavoro 2020 per gli altri segni dello zodiaco. Il segno del Cancro dovrà sfruttare le novità. Se hai iniziato un nuovo lavoro, hai notato che potrebbero esserci vantaggi a tuo favore. Il leone dovrà affrontare questioni di carattere patrimoniale. Addirittura qualcuno potrebbe avere già sottoscritto un accordo, un contratto. Giornate di grande interesse sono quelle di inizio luglio. La Vergine avrà un po’ di insoddisfazione. Da maggio arriva il momento di farti valere, le giornate sono importanti anche e soprattutto per chi ha fiuto negli affari o vuole fare vedere il proprio valore dal punto di vista professionale. Le grandi trasformazioni che sono iniziate all’inizio di questo anno sono attive, anzi, sono ancora più favorite, ma proprio a maggio c’è un piccolo rallentamento, nulla di grave ovviamente. Non devi arrabbiarti o essere pensieroso se maggio risulterà essere un mese con scarse risposte di lavoro, non si può sempre vivere sulla cresta dell’onda. Continuiamo con il segno zodiacale della Bilancia. Settembre porta un cielo particolare per-ché Mercurio en-tra nel tuo segno zodiacale a partire da sabato 5 e anche Venere è favorevole. La fine dell’anno porterà successo o comunque una situazione di grande miglioramento rispetto al passato; se si è chiusa una collaborazione sarà possibile trovarne un’altra, creare nuove società di affari o firmare accordi con enti.

Lavoro e oroscopo: le stelle del 2020

Andiamo avanti con gli ultimi quattro segni dello zodiaco. Ecco l’oroscopo lavoro 2020 per lo Scorpione. Saturno diventa dissonante per qualche settimana nei primi mesi dell’anno. Tra la fine di marzo e gli inizi di luglio bisognerà decidere sull’esito di un accordo, di un contratto. Se è in scadenza non sei certo che ci siano la voglia e la possibilità di riconfermarlo. Un rapporto di lavoro sarà messo in discussione solo per qualche mese, poi si troverà la quadratura del cerchio. Per il segno del Sagittario, si prospetta un anno particolarmente impegnativo. Pare proprio che questo cielo di primavera porti emozioni speciali che riguardano il lavoro, nuovi inizi, proposte da non sottovalutare. Attenzione alle distrazioni, fare tutto di corsa è sbagliato. Il segno del Capricorno a luglio deve cercare di evitare discussioni e perdite di tempo. Le conferme non sono bloccate a questo oroscopo di luglio, ma tutto sembra improvvisamente andare al rallentatore, e questo ovviamente può infastidirti. Per quanto riguarda i Pesci invece, Chi ha una causa in corso se non ha già avuto una risposta la avrà entro l’autunno. I nuovi progetti possono partire al rallentatore ad aprile ma si svilupperanno alla grande con Giove e Saturno favorevoli.



