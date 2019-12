Oroscopo Paolo Fox 2020/ Salute: Sagittario, Gemelli, Scorpione e segno per segno

Proseguiamo l’oroscopo 2020 di Paolo Fox con la salute segno per segno. Cominciamo con l’Aquario. Giugno avvia un momento di riflessione profonda in cui è sempre importante prenderti più cura del tuo corpo. E’ importante realizzare il proprio destino, e se c’è un problema anziché chiedersi di chi è la colpa bisogna capire come risolverlo, o cercare la risposta nel proprio cuore. La salute dell’Ariete dovrà essere visionata con attenzione. Consulta un esperto per risolvere un problema che da troppo tempo crea fastidi nella tua vita. La tendenza è comunque positiva, ed entro fine aprile puoi avere qualche buona opportunità per risolvere un problema personale importante. Il segno del Toro dovrà risolvere questioni personali. Sono soprattutto i nati di fine aprile che si troveranno in bilico e forse anche più indecisi: bisogna evitare strapazzi a metà mese. Stelle di recupero quelle di luglio. Proseguiamo con i Gemelli. Le giornate di luglio portano una buona energia, anche perché Venere e Marte sono favorevoli e permettono un recupero psicofisico notevole.

Oroscopo salute 2020, Paolo Fox e le stelle segno per segno

Continuiamo con la salute del Cancro per il nuovo anno. Saturno non sarà più in opposizione: questo senso di leggerezza, di maggiore attività, sarà presente proprio in questo momento della tua vita. I contrattempi nel lavoro vanno gestiti con attenzione ma in generale possiamo dire che è un periodo migliore anche per affrontare cure, prendersi un po’ più a cuore il proprio organismo. La salute del Leone vivrà delle novità. Paure e timori devono essere dissipati, ma per fortuna sei una persona molto coraggiosa. Sembra essere un cielo veramente amico quello di agosto. Il segno della Vergine avrà un grande miglioramento psicofisico oppure il superamento di problemi che sono nati nel passato. Se avete avuto problemi con lo stress, il cielo vi è amico per iniziare una terapia. A febbraio per la Bilancia si respira una certa tensione. I cambiamenti che riguardano l’attività sono ancora nell’aria, e forse bisognerà ritrovare l’equilibrio perso negli ultimi mesi. In certe giornate l’ansia produce disturbi di natura psicosomatica che però devono essere valutati caso per caso.

Salute e oroscopo: le stelle del 2020

Proseguiamo l’oroscopo di Paolo Fox dedicato alla salute con il segno dello Scorpione. Un mese di forza è quello di febbraio, anche se resta sempre un nervosismo di base causato dalla opposizione di Urano, il pianeta che a volte ti fa sentire le farfalle nello stomaco, quando sei innamorato, e in altri momenti un po’ di rabbia se le cose non vanno come dici tu. Bisogna mangiare regolarmente e restare sereni nelle giornate più intense. Dopo maggio si dovrebbero quietare anche la forte agitazione e il senso di irrequietudine che sono stati il tema dominante degli ultimi tempi. Il Sagittario ha una certa agitazione interiore. Qualche momento di fatica è registrato attorno a sabato 16 maggio, sarebbe bene fare solo lo stretto necessario: meglio accontentarsi, proteggersi da ogni genere di eccesso. D’estate piano piano si recupera energia, e questo è certamente un oroscopo importante: agosto è a tuo favore. Ricorda che sei nel pieno di un anno che può portare trasformazioni radicali e quindi, conseguentemente, anche qualche momento di stress. La salute del Capricorno potrebbe avere qualche disturbo a luglio. Bisogna cercare di ritrovare un po’ di tranquillità. In ultimo, i Pesci saranno alla riscoperta di alcune emozioni. Uno stato di forza alimenta le giornate di fine aprile. Cura la pelle: irritazioni cutanee e fastidi psicosomatici sono da tenere sotto controllo. Cura i piedi, le caviglie, che restano da sempre il punto debole del tuo organismo, e non sottovalutare le cure depurative che possono eliminare le tossine accumulate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA