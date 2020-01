Oroscopo Paolo Fox 2020, Soliti Ignoti/ Diretta streaming speciale Lotteria Italia

Paolo Fox tra i protagonisti della grande serata della Lotteria Italia 2020. Nello studio dei “Soliti Ignoti” va in scena anche l’oroscopo, con le previsioni per il 2020 per tutti i segni dello Zodiaco. Il famoso astrologo, che ha analizzato il nuovo anno col suo nuovo libro, parlerà dunque a tutti gli appassionati delle stelle nella puntata del programma di Amadeus che è abbinata all’estrazione finale della Lotteria Italia. Non è la prima volta che Paolo Fox è ospite di Amadeus in un appuntamento così importante. Anche l’anno scorso ha regalato agli appassionati delle stelle le sue previsioni, inoltre per diversi anni è stato al fianco di Amadeus a Mezzogiorno in famiglia e per In bocca al lupo!, programma condotto per una stagione dal conduttore in cui Paolo Fox si occupava dell’oroscopo quotidiano. Non poteva mancare neppure quest’anno il re degli oroscopi televisivi, pronto a soddisfare le curiosità segno per segno e a darci anche qualche consiglio su come affrontare nel migliore dei modi il nuovo anno.

PAOLO FOX, OROSCOPO 2020: LA PREVISIONE SU AMADEUS…

Come andranno amore, lavoro e fortuna questa settimana e più in generale nel 2020? L’oroscopo di Paolo Fox oggi ai “Soliti Ignoti” durante la puntata dedicata anche alla Lotteria Italia 2020 risponderà a questi interrogativi. Tra l’altro proprio con Amadeus ci ha visto giusto. Durante le previsioni del 2020 a Domenica In, prima dell’inizio del nuovo anno, ha spiegato a Mara Venier che un suo pronostico, fatto in tempi non sospetti, si è compiuto. Riguardava proprio la partecipare al Festival di Sanremo 2020 in qualità di direttore artistico e conduttore. Nel 2018 tra le sue previsioni stellari ce ne fu una anche per Amadeus, per il quale poi l’anno scorso si è concretizzata la chiamata a Sanremo. «Questa non è una scienza, ma una disciplina. Ad Amadeus, per esempio avevo detto che sarebbe stato un anno importante», la precisazione. Poi ha svelato: «Lui lo sa, gli dissi: “Non è che farai Sanremo?” Lui è della Vergine…». Proprio a fine anno Paolo Fox ha scherzato anche con Mara Venier: «Potresti condurre anche tu Sanremo. Tu non vuoi, ma potrebbe arrivare la proposta». E chissà se è arrivata davvero…

