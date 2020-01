PAOLO FOX, OROSCOPO 2020: VERGINE/ Matrimoni in vista a marzo

Vergine: cosa dice l’oroscopo Paolo Fox 2020 per il nuovo anno?

Vergine: secondo l’oroscopo Paolo Fox fra i nati di questo segno troviamo tra l’altro Loredana Bertè, nata il 20 settembre del ’50, e Laura Barriales. Su DipiuTv, l’astrologo ci parla innanzitutto di Amore. Le coppie che vogliono sposarsi potranno contare nel mese di marzo. Chi ha paura dei sentimenti invece deve reagire, onde evitare di perdere importanti occasioni. Chi si è separato negli ultimi due anni non deve cedere alle discussioni. Dal 20 di marzo il Sole non sarà più opposto e il cielo diventerà favorevole per i single. Bisogna però che i nati della Vergine si rimbocchino le maniche. Anche se Venere sarà dissonante in primavera, le storie riusciranno a resistere. In generale sarà un anno in grado di mettere a dura prova, faticoso perchè più sbilanciato verso il Lavoro. Sarà normale vivere una leggera freddezza nei rapporti, rimettere in gioco i sentimenti già da settembre. Dal 10 di novembre favorite le nuove conoscenze. Per il settore Incontri, l’astrologo prevede un clima valido per creare o saldare legami. Giugno in particolare sarà utile pe rparlare di eredità e di soldi. L’ultima parte del mese favorirà invece le nuove conoscenze, importanti attorno al giorno 28. Superati gli ostacoli della primavera, non bisogna tirarsi indietro.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine: le stelle del 2020

Per i Desideri, i nati del segno della Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il 2020, potranno perfezionare un contratto, apportare dei miglioramenti durante l’estate. L’astrologo invita ad evitare di esporsi troppo dal punto di vista economico. Settembre sarà confuso per chi è incerto sul da farsi, mentre giugno regala nervosismo a causa di un abbandono da parte di un alleato. Alcuni nati del segno potrebbero però essere solo insoddisfatti da ciò che anno. Giugno sarà complicato, ma a fine mese spunteranno già le soluzioni. Prudenza con capi e collaboratori,visto che il rischio è di essere inutilmente esigente. Anche se la razionalità aiuterà chi è alla ricerca di un riscatto. Per il Lavoro l’indosddifazione potrebbe spuntare attorno all’11 di maggio. Si sente l’esigenza di farsi valere. I nati del segno è in attivo dal punto di vista della trasformazione, ma maggio rallenterà un po’ tutto. Meglio non arrabbiarsi e lasciarsi abbattere dai pensieri. Attenzione alle discusioni che potrebbero verificarsi nei giorni 15, 22 e 23 del mese. Per la Salute, i pianeti favorevoli di metà anno aiutano a migliorare o a superare un problema fisico legato al passato. Chi ha subito interventi negli ultimi anni, adesso sarà in grado di vedere le conseguenze positive. Giugno teso: potrebbero ritornare a farsi sentire i vecchi disturbi. Forse a causa dello stress accumulato nel tempo. Favorite le terapie e i corsi per alleggerirsi.

