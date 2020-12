Oroscopo Paolo Fox 2021/ Toro, Vergine, Capricorno: anticipazioni su lavoro, amore e salute…

ANTICIPAZIONI OROSCOPO PAOLO FOX 2021 PER I SEGNI DI TERRA

Con il 2021 ormai alle porte andiamo a scoprire le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per i segni di terra, ovvero, Toro, Vergine e Capricorno.

CAPRICORNO: PREVISIONI PER L’ANNO 2021 SECONDO PAOLO FOX E IL SUO OROSCOPO

Partiamo dal Capricorno, coloro che sono nati dal 22 dicembre al 20 gennaio, e segno quindi attualmente “in vigore”. Paolo Fox, per le previsioni d’oroscopo 2021 di questo segno, sintetizza sul settimanale DiPiù che i progetti del Capricorno avranno successo. Parole quindi di buon auspicio dopo un 2020 decisamente funesto. Stando al noto astrologo, l’anno entrante sarà favorevole in particolare per coloro che lavorano come liberi professionisti, che dovrà essere abili a sfruttare al meglio le idee partorite, e nel contempo, a fare qualcosa mai fatto prima d’ora.

La parte migliore dell’anno sarà la seconda, indicativamente da maggio/giugno in avanti, e soprattutto l’estate sarà il periodo più fertile in quanto si potranno gettare le basi per l’autunno successivo e per chiudere il 2021 alla grandissima. Attenzione però ai soldi, che restano purtroppo un problema limitante per il nuovo anno: Paolo Fox, ricorda di non esagerare con le spese, di non fare il “passo più lungo della gamba”.

OROSCOPO PAOLO FOX 2021, TORO E VERGINE: LE PREVISIONI

Continuiamo con l’oroscopo di Paolo Fox e le previsioni per il 2021, con il segno del Toro (dal 21 aprile al 20 maggio). Stando all’astrologo, arriveranno buone opportunità per i nati nel periodo suddetto, soprattutto nella seconda parte del nuovo anno, che sarà decisamente migliore rispetto all’inizio. Sarà un 2021 di grandi trasformazioni per i nati sotto il segno del Toro, ma anche di qualche scelta difficile. In particolare, ci sarà da affrontare un problema finanziario che Paolo Fox definisce “serio”, e che di conseguenza influenzerà la vita del Toro. Inoltre, non sono da escludere anche traslochi che siano relativi a case o uffici, quindi, il luogo di lavoro. Per quanto riguarda i progetti futuri, l’incertezza regnerà sovrana: tanti dubbi e dilemmi.

VERGINE: LAVORO, SALUTE E AMORE COSA SUCCEDERÀ NEL 2021 SECONDO OROSCOPO PAOLO FOX?

Infine, per le previsioni 2021 dell’oroscopo di Paolo Fox e i segni di Terra, chiudiamo con la Vergine (24 agosto, 22 settembre). Sarà un anno di “conferme e soddisfazioni”, e stando al noto astrologo il segno della Vergine riuscirà a sfruttare delle situazioni favorevoli nate di recente, facendole poi proseguire anche nell’anno 2021. Si partirà già alla grandissima, con il mese di gennaio che vedrà sbloccare alcune situazioni legali/lavorative, con possibilità di crescita importanti e promozioni. Per coloro che vengono da una storia d’amore turbolenta, sarà l’anno per rialzare la testa e andare avanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA