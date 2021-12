Oroscopo Paolo Fox 2022/ Amore, lavoro, salute: Cancro innamorato, Leone e Vergine…

Oroscopo Paolo Fox 2022, che anno sarà per Cancro, Leone, Vergine

L’oroscopo Paolo Fox torna protagonista per il 2022 su DiPiù Tv. Ora soffermiamoci sui segni zodiacali di Cancro, Leone e Vergine. Il Cancro è alla ricerca, in questo nuovo anno, di rapporti solidi. A livello emotivo c’è un grandissimo potere e si è pronto a trasformarlo in energia decisamente positiva. Non si deve fingere di essere qualcosa che non si è, perché in passato fin troppo spesso una maschera ha coperto anche belle possibilità di conquista. Saranno diverse le emozioni travolgenti che si vivranno quest’anno. Il Leone negli ultimi anni ha lavorato davvero duramente, ma ora ha bisogno di un po’ di riposo per evitare di appesantirsi ulteriormente. Il 2022 sarà un anno in cui ci sarà la possibilità di arrivare a delle soddisfazioni in campo sentimentale. Saturno farà capire col suo transito che il lavoro non è l’unica cosa importante della propria vita e proprio questo porterà a recuperare qualche rapporto importante lasciato in secondo piano. La Vergine avrà Giove opposto all’inizio dell’anno e questo potrebbe portare a qualche momento difficile. Si è insoddisfatti visto che quello che si desidera da anni passa in secondo piano. Il destino farà cambiare improvvisamente lavoro.

L’amore sicuramente è una delle emozioni più ambite dal genere umano, leggiamo cosa ne pensa Paolo Fox nel suo oroscopo del 2022. Il Cancro non è mai stato una persona facile da capire dal punto di vista sentimentale. Questo perché l’amore tocca profondamente e non si riesce mai a vivere in maniera superficiale. A gennaio si potrebbe decidere di mettere a dura prova la persona che si ha vicino, attenzione a esagerare in questo senso. Tutti quelli del Leone che non hanno una storia da amore da diverso tempo sta cercando una relazione seria. Attenzione all’opposizione di Saturno che potrebbe portare a vivere in legami in maniera un po’ troppo particolare, forse delicata. Chi invece convive da anni potrebbe trovarsi ad affrontare un momento non proprio facile nei prossimi giorni. La Vergine già da gennaio potrebbe sorridere visto che avrà Venere, fin dall’inizio dell’anno, nel segno. In aiuto arriverà anche il Sole. Ci saranno delle possibilità intriganti dal punto di vista degli incontri con delle persone carine che potrebbero fare il loro accesso nella vita. Chi sta insieme da tanto tempo si troverà a dover affrontare problemi logistici, come per esempio la casa.

E la salute? L’oroscopo Paolo Fox 2022 ci dà delle indicazioni precise anche in merito a questo settore. Campo in cui la Vergine se la dovrà vedere con qualche complicazione infatti l’agitazione sta crescendo e potrebbe portare anche a vivere dei momenti di disagio fisico soprattutto alla metà di marzo. Altri cercheranno la strada di nuove cure, o terapie lunghe, per superare alcuni problemi legati al passato che sono stati un po’ sottovalutati. Dopo il 21 di marzo si deve iniziare un percorso per cercare di recuperare dal punto di vista fisico. Il Cancro a febbraio potrebbe vivere una fase calante a causa dell’opposizione di diversi pianeti che chiedono di trovare un po’ di attenzione ai particolari. L’alimentazione diventa un campo importante da curare nei minimi particolari. Non ci si deve affaticare troppo cercando di concedersi anche i giusti momenti di relax per provare poi a essere attivi nei momenti decisivi. Il Leone vive momenti di scarsa concentrazione che possono portare a fare degli errori non di facile lettura. Dopo i primi mesi in cui si è giù di corda il segno trova la forza per reagire e uscire da questa fase complicata. Si può contare finalmente su una vitalità ritrovata che darà spirito e regalerà ovviamente voglia di fare.

Il lavoro è un altro campo a cui l’oroscopo Paolo Fox 2022 presta molta attenzione. Il Leone si troverà a dover affrontare un maggio molto importante perché permetterà di fare uno scatto rispetto al passato con cambiamenti decisamente importanti. Dal 2 maggio tornerà attiva Venere mentre Giove farà il suo ingresso dal 10. Ci sarà forza e grande voglia di andare avanti con determinazione e intelligenza nella gestione delle emozioni. Chi ha un’attività in proprio potrebbe capire che questo è un anno buono attraverso nuove proposte o magari la conferma di un accordo. Il Cancro potrebbe capire che alcune situazioni vissute in passato non erano giuste e oggi vive nel rimpianto. Si deve però guardare avanti perché ci saranno delle possibilità e soprattutto c’è l’esperienza giusta per non commettere gli errori del passato. La Vergine vedrà a maggio un po’ di pace da quel Giove che ha creato grandi preoccupazioni nell’ultimo periodo. Dietro l’angolo ci sono le soluzioni che si cercano da tanto tempo, basta sforzarsi per incontrarle. Di certo il mese di maggio offrirà ulteriori possibilità verso il futuro. I liberi professionisti potrebbero vivere una possibilità importante anche part time, ma cercano qualcosa che possa dare impegno maggiore. Da giugno arriverà una conferma importante.



