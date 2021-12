Oroscopo Paolo Fox 2022, che anno sarà/ I segni favoriti: Ariete, Sagittario, Toro e…

Il momento del consueto oroscopo di fine anno, nel quale Paolo Fox rivela le sue previsioni per quello nuovo, non è ancora arrivato, ma in questi giorni l’astrologo si è lasciato scappare qualche indicazione che può tornare sicuramente utile agli amanti di astri e stelle. Forse è il caso di cominciare a capire cosa aspettarsi dall’oroscopo Paolo Fox 2022, per fortuna c’è l’amato Fox a provare a dare risposte alle nostre domande. Ci sono quattro segni favoriti: Ariete, Toro, Sagittario e Acquario. Ma andiamo con ordine…

I nati sotto il segno dell’Ariete avranno la possibilità di lasciarsi alle spalle un periodo difficile e potranno lasciarsi andare anche in amore. Il 2022 potrebbe essere quindi per gli Ariete l’anno della rinascita, viste le novità positive in arrivo dal punto di vista professionale ed economico. Bene il lavoro anche per il Toro, che riceverà promozioni e soddisfazioni, ma non mancheranno responsabilità, perché dietro il successo deve esserci anche sacrificio. Per il Sagittario sono previste novità in famiglia e tanta buona energia, ma anche soddisfazioni dal punto di vista finanziario, che conta particolarmente in questo periodo. Lo sa bene l’Acquario, che infatti deve aspettarsi novità sul lavoro e fare i conti con un cambiamento.

Che anno sarà per Gemelli, Cancro, Leone e Bilancia

Passiamo agli altri segni. L’oroscopo Paolo Fox 2022 dei Gemelli prevede un inizio col freno a mano, ma poi ci sarà una primavera più serena. Chi è dipendente dovrà aspettare un cambiamento e fare i conti inizialmente con poche certezze. I Cancro possono giovare del transito di Giove all’inizio del nuovo anno, poi ci sarà un maggio carico di energia che si riverserà in tutte le sfere, anche in amore. Ma la gelosia si farà sentire… Per soldi e Lavoro i Leone avranno Saturno contro, ma possono contare su un coraggio per il quale riescono a superare tutte le difficoltà. Non positivo l’inizio anno anche per l’amore, in primavera cambierà tutto, quindi sarà un anno altalenante. Aria di novità per i Bilancia, a caccia di stimoli sul lavoro e a casa. In amore non mancheranno discussioni anche per questi motivi. Attenzione alle interferenze dei parenti.

Oroscopo Paolo Fox 2022: previsioni Vergine, Scorpione, Capricorno e Pesci

Primi mesi difficili anche per i Vergine secondo l’oroscopo Paolo Fox 2022, ma le questioni legali non vanno risolte prima dell’estate. Riconciliazione in vista in amore e nuovi incontri per chi è single. Non pioverà denaro sugli Scorpione, ma raccoglieranno soddisfazioni sul lavoro. Sconsigliati gli acquisti costosi e azzardati. Incertezza in amore. Concludiamo l’approfondimento relativo all’oroscopo Paolo Fox 2022 con gli ultimi segni rimasti. Sarà un anno scoppiettante per i Capricorno grazie ai transiti di Venere e Sole. Da maggio in poi si aprirà una fase di chiarimenti e in cui risolvere questioni lavorative e sentimentali. All’orizzonte comunque un periodo di emozioni ed energia. Infine i Pesci, per i quali il 2022 dovrebbe cominciare con il botto grazie a opportunità di crescita anche professionale. Per chi ha relazioni solide sono previsti progetti strutturati, chi invece è alla ricerca dell’amore potrà fare incontri interessanti e stimolanti. Attenzione però al transito di Marte che potrebbe arrecare agitazioni e fatica, comunque risolvibili.



