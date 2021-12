Oroscopo Paolo Fox 2022/ Pesci, Capricorno e Pesci: amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox 2022: Capricorno, Acquario, Pesci

L‘oroscopo di Paolo Fox su DiPiù Tv ci racconta che 2022 sarà segno per segno. Ora analizziamo da vicino Capricorno, Acquario e Pesci. Partiamo appunto dal Capricorno che si troverà di fronte a un’esperienza inattesa per raggiungere dei risultati importanti, addirittura potrebbe arrivare a cambiare modo di pensare. Molto spesso si è commesso l’errore di voler controllare gli altri, questo dovrà cambiare con magari maggiore fiducia nei confronti del prossimo. Ora si dovrebbe lasciar spazio alla parte più irrazionale, fin troppo spesso infatti si è fatto parlare il grande saggio che si ha dentro risultando decisamente razionali. L’Acquario si troverà a vivere un anno con Saturno nel segno in grado dunque di far capire che saranno diversi i cambi da dovere apportare alla propria vita. Il pianeta farà lasciare la strada vecchia piena di obblighi per prenderne una nuova dove si coltiveranno le proprie passioni. Infine i Pesci che saranno travolti da una grandissima forza che aiuterà a risolvere delle questioni delicate. Non mancherà la voglia di ripartire e magari anche di ricominciare da zero se necessario.

Salute, previsioni oroscopo Paolo Fox 2022: Pesci problemi da risolvere

Andiamo ad analizzare da vicino il campo della salute per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox per il 2022. I Pesci dovranno trovare un esperto per risolvere un problema che ci si porta dietro da parecchio tempo. Il tutto va fatto entro la prima metà di maggio, perché poi si dovrà dedicare maggiore attenzione al riposo rinunciando magari anche a un po’ di soldi ma salvaguardando la salute. L’Acquario inizierà questo nuovo anno con un po’ di fatica, ma poi avrà la forza per riprendersi. Il mese di aprile sarà quello della svolta con una nuova partenza soprattutto per chi lavora da solo e così potrà prendersi del tempo anche per recuperare. Rispetto allo scorso anno sarà tutto un altro discorso e ci si ritroverà a migliorare il proprio stato personale. È decisamente importante però non farsi travolgere dalla fretta che è sempre cattiva consigliera. Il Capricorno si potrebbe trovare a vivere un po’ di agitazione nel mese di maggio. Presto sarà il momento di trovarsi a vivere un momento di grande tensione, in grado di creare un po’ di preoccupazione anche per uno scontro con una persona vicina.

Amore, oroscopo Paolo Fox 2022: Capricorno favorito da Venere e Sole

E ora è il momento dell’amore per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox per il 2022 su DiPiù Tv. Il segno del Capricorno si troverà a vivere delle emozioni fin dall’inizio del nuovo anno grazie alla presenza favorevole sia di Venere che del Sole. Si pensa un po’ troppo spesso al lavoro, forse sarebbe il caso di capire che anche una parantesi di divertimento sia importante per vivere meglio. Concedetevela. L’Acquario si troverà da gennaio a marzo a vivere un rinnovamento importante per quanto riguarda le storie sentimentali. I single non sembrano intenzionati al momento di costruire qualcosa di serio, ma sentono di avere la necessità di affrontare una relazione e magari conoscere qualche persona carina. I rapporti storici vivranno in primavera un momento di grande ripresa con sensazioni intriganti. I Pesci si ritroveranno a vivere delle emozioni da sfruttare con incontri stimolanti che saranno sicuramente alla porta. Dal 10 maggio Giove uscirà dal segno ma nonostante questo si potranno vivere degli incontri interessanti anche perché Marte sarà ancora positivo per un po’ di tempo. Attenzione anche alle storie finite perché in primavera si potrebbe riaccendere una fiammella che sembrava essersi assopita col passare del tempo.

Lavoro, Paolo Fox e il suo oroscopo del 2022: l’Acquario prova a cambiare passo

Concludiamo lo studio di tre segni per l’oroscopo di Paolo Fox per il 2022 con il campo del lavoro. L’Acquario sembra pronto a cambiare passo. In estate si concretizzerà un’idea che si porta avanti da molto tempo, questa verrà concretizzata però solo in autunno. Attenzione a essere frettolosi nella prima parte dell’anno perché Marte e Sole saranno dissidenti e potrebbero invitare a degli scivoloni inattesi. I Pesci si devono sentire sempre e comunque stimolati altrimenti non riescono a dare il loro meglio. Una vita ordinata, senza spunti, non vale la pena di essere vissuta per loro. per questo si potrebbe cercare di cambiare lavoro se si è sopito l’entusiasmo provato fino a questo momento. A volte si cerca più la realizzazione che il guadagno facile, questo fa onore ma bisogna tenere un occhio anche al portafoglio. Fino al 6 marzo il segno del Capricorno sarà aiutato da Venere e Marte che garantiranno diverse possibilità. Sarà importantissimo mettere qualche soldo da parte per il futuro, questo perché potrebbe accadere qualche imprevisto a cui sopperire. Il segno è fatto da persone ambiziose che non si accontentano. Per questo si proverà a crescere cercando di ottenere un ruolo sempre di maggiore responsabilità sul lavoro.



