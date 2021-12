Oroscopo Paolo Fox 2022/ Scorpione, Bilancia e Sagittario: amore, lavoro, salute

Oroscopo Paolo Fox 2022: Bilancia, Scorpione, Sagittario

L’oroscopo Paolo Fox 2022 ci offre parecchi spunti di riflessione. Il noto astrologo ha tenuto ancora una volta la sua nota rubrica introduttiva per l’anno nuovo sulla rivista DiPiù Tv. Andiamo a leggere quanto raccontato in merito ai segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario. Bilancia vivrà un anno con Saturno in aspetto decisamente favorevole, questo permetterà di lanciarsi in diversi cambiamenti. Pur di stare meglio il segno potrebbe lasciarsi alle spalle situazioni sgradevoli. Chi vuole concludere un accordo potrebbe vivere un anno incoraggiante, non mancheranno soddisfazioni ma bisognerà lottare per raggiungerle. Lo Scorpione si troverà a vivere un anno di trasformazione da diversi punti di vista. Alcuni potrebbero chiedere una nuova collocazione attorno al momento che si sta attraversando. In primavera potrebbero arrivare delle sorprese ma bisognerà sapersi tenere pronti. Il Sagittario da maggio si troverà a rifiutare ogni tipo di compromesso. L’essere idealista e sognatore renderà il segno decisamente affascinante. Anche per i single questo potrebbe essere l’anno giusto per incontrare il vero grande amore in grado di cambiare la vita.

Amore, l’oroscopo Paolo Fox 2022 parla per il Sagittario di taglio col passato

Soffermiamoci sul campo dell’amore per quanto riguarda l’oroscopo Paolo Fox 2022. Il Sagittario si troverà a dare un taglio col passato. Le coppie in crisi o separate avranno quattro mesi per decidere come andare avanti. Se si ha l’appoggio concreto del partner si possono raggiungere degli ottimi risultati, serve però grande unione d’intenti. Per lo Scorpione Giove sarà molto attivo e in grado di regalare delle ottime occasioni per raggiungere quelli che sono i propri obiettivi. I colpi di fulmine sono possibili, ma solo se si sarà meno prevenuti e scettici nei confronti del futuro. Chi invece è separato non deve assolutamente trovarsi a chiedere delle garanzie a vita che non si possono purtroppo ricevere. La Bilancia deve dare assolutamente spazio alle proprie pulsioni, quelle più nascoste e più vere. Alcuni possono considerare questo come l’anno della verità, determinante per conoscere qualcuno o magari per superare dei problemi che da mesi il segno sta trascinando con sé. Le storie che nascono in questo periodo sembrano semplici e molto frivole, in realtà se dureranno a ottobre diventeranno molte serie e qualcuno potrebbe anche decidere di sposarsi. L’anno inizierà in maniera pesante, ma molto presto ci potrebbe essere una svolta interessante.

Lavoro, oroscopo Paolo Fox 2022: previsioni, Bilancia giugno di disillusione o…

Voltiamo pagina nell’oroscopo Paolo Fox 2022 e occupiamoci ora del campo del lavoro. Non è da escludere per la Bilancia che si possa vivere una grande disillusione, pronti a cambiare repentinamente il momento attuale per cercare maggiori conferme. Non mancheranno però i compromessi perché sarà obbligatorio a volte abbassare la testa pur di ottenere il lavoro che da tempo si cerca e si desidera. Lo Scorpione non riuscirà a rilassarsi come avrebbe bisogno a causa soprattutto di un Saturno totalmente dissonante. Questo obbligherà il segno a una sterzata per quello che riguarda la propria attività professionale. Forse è il caso di aspettare e mettersi a ragionare per trovare un’idea in grado di dare un punto di svolta. Si devono portare avanti delle nuove ambizioni che ormai da tempo sembrano sopite ma andrebbero risvegliate. Il Sagittario si ritroverà a vivere una seconda parte di anno davvero molto positiva e importante. Maggio porterà con sé una novità interessante grazie all’ingresso nel segno di Giove in maniera decisamente favorevole. Non mancherà però lo stress perché saranno molte le cose che si devono affrontare e che di fatto potrebbero creare qualche problema. Serve grande voglia e soprattutto applicazione per raggiungere i propri obiettivi.

Salute, previsioni Paolo Fox oroscopo 2022: Scorpione gennaio frenetico

Concludiamo lo studio dell’oroscopo Paolo Fox 2022 per questi tre segni con il campo della salute. Lo Scorpione sarà buttato come in un turbine, infatti l’anno inizierà con un gennaio frenetico. Questo non vuol dire però che il mese sarà frenetico. Alla fine del mese ci saranno diversi pianeti in aspetto positivo che porteranno a ottenere qualcosa di più. Chi soffre di disturbi alle ossa può sorridere finalmente perché troverà sulla sua strada delle cure adatte a superare le problematiche accusate. Il Sagittario si troverà a vivere un mese di febbraio molto positivo nonostante qualcuno potrebbe obiettare visto la conclamata irruenza di un Giove in dissonanza in grado di creare qualche disturbo. Nel mese di febbraio si accuserà un po’ di confusione, ma sarà marzo il mese in cui si riuscirà finalmente a superare un problema fisico che ci si porta dietro da moltissimo tempo. Ora è arrivato finalmente il momento della svolta. La Bilancia potrebbe sorridere fin da luglio quando delle stelle favorevoli aiuteranno la forma fisica a sorridere. Si deve approfittare di questo mese per curare eventuali problemi che affliggono lo stato di salute.



