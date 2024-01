Oroscopo Paolo Fox 2024, Affari Tuoi Lotteria Italia: Cancro, Leone e Vergine/ Top e Flop: “Fase difficile…”

Oroscopo Paolo Fox del 2024, le previsioni in diretta ad Affari Tuoi – Lotteria Italia 2024: Cancro

In diretta ad Affari Tuoi – Lotteria Italia 2023, Paolo Fox regala ai telespettatori di Rai Uno le previsioni dell’Oroscopo del 2024. Dopo aver rivelato ciò che attende i primi tre segni dello zodiaco – Ariete, Toro e Gemelli – si prosegue i successivi tre segni.

Oroscopo Paolo Fox 2024, Affari Tuoi Lotteria Italia: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ "Anno in salita per…"

Per quanto riguarda il segno del Cancro, Paolo Fox ha svelato quali sono le previsioni per il 2024: “La prima parte dell’anno c’è un Giove molto favorevole. Siete tra i segni che in questa prima parte del 2024 non avranno pianeti contro, a parte a febbraio quando ci sarà da discutere qualcosa di lavoro e di amore. Siete piuttosto protetti e posso dirvi che ci saranno due anni molto positivi.”

Oroscopo Paolo Fox 2024, Affari Tuoi Lotteria Italia: Ariete, Toro e Gemelli/ "Inizia male l'anno per…"

Oroscopo Paolo Fox del 2024: le previsioni per Leone e Vergine

L’Oroscopo di Paolo Fox del 2024 continua con il segno del Leone: “Dopo una fase difficile dello scorso anno, siete ancora in procinto di lavorare a nuovi progetti che però, prima della seconda parte dell’anno, non sembrano chiari. Potreste essere anche molto ricercati in questo periodo da persone che vi vogliono bene e che vi vogliono anche portare lavoro. Per l’amore, vi fate un po’ desiderare, quindi è probabile che durante l’estate abbiate un importante confronto”.

La prima tranche di segni si conclude con la Vergine: “C’è l’opposizione di Saturno, che vi invita a delegare qualcosa, a godervi anche la vita e non pensare solo al dovere. Il 2024 dice che avrete delle grandi occasioni, soprattutto tra gennaio e maggio, per fare ordine e spazzare via ciò che non vi piace. Se cercate l’amore, aprile e maggio sono mesi importanti”.

Sagittario, capricorno, acquario e pesci: oroscopo Paolo Fox 3 gennaio da I fatti Vostri/ Tensioni per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA