Oroscopo Paolo Fox 2024, amore: coppia Ariete-Sagittario, Toro-Capricorno e Gemelli-Acquario/

Oroscopo Paolo Fox 2024, le coppie più fortunate in amore: Ariete e Sagittario

Nel corso della giornata di oggi, 3 gennaio, hanno annunciato quali sono le coppie che in amore saranno le più fortunate secondo l’oroscopo Paolo Fox 2024. Iniziamo con Ariete e Sagittario, due segni che non bisogna inseguire o esasperare altrimenti scappano.

Soprattutto il Sagittario tende ad essere un po’ distratto ma comunque sempre molto presente. Entrambi i segni amano la libertà che non vuol significare tradimento. Ariete e Sagittario amano confrontarsi con altre culture, con altri modi di pensare e idee per poi esprimerli, raccontarli e condividerli con il proprio partner.

Oroscopo Paolo Fox 2024, le coppie più fortunate in amore: Toro e Capricorno

Paolo Fox ha individuato anche Toro e Capricorno come la coppia dello zodiaco più interessante di questo 2024. Il Toro è un esteta e si sofferma molto sulla bellezza a prima vista, ma poi… Spesso questo segno si ritrova a fare i conti con persone affascinanti ma poco profonde.

E’ a questo punto che subentra il Capricorno segno tosto che il Toro tanto vorrebbe. Secondo l’oroscopo Paolo Fox 2024 la determinazione e la decisione di questo segno è proprio quello che serve a loro per trovare quello stimoli in più e far funzionare il rapporto.

Oroscopo Paolo Fox 2024, le coppie più fortunate in amore: Gemelli e Acquario

Stando all’oroscopo Paolo Fox 2024 un’altra coppia molto unita e bilanciata che funzionerà quest’anno, quella composta da Gemelli e Acquario. Nella seconda metà dell’anno Giove sarà in Gemelli. Il segno diventerà, dunque, molto più libero e anarchico a livello sentimentale ma questo non sarà un male.

Sia Gemelli che Acquario, infatti, si bilanceranno perchè entrambi amano la libertà e la leggerezza in amore. Questa coppia avrà la giusta dose di serenità, con un pizzico di creatività e intraprendenza che funziona molto bene in amore.

