Dodici mesi all’insegna delle novità, delle spinte rivoluzionarie e della voglia di riprendersi le soddisfazioni che forse mancano all’appello da diverso tempo. Le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 per i nati sotto il segno dell’Acquario non possono che tener conto di quest’aspetto, in larga parte dominante nelle prime fasi di quest’anno nuovo e che avrà il suo exploit nei mesi a seguire. L’assetto astrale è fin da subito ottimale, con una tendenza al rialzo nei mesi successivi.

Stando alle previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 per i nati sotto il segno dell’Acquario si prevede un grande cielo per voi a partire dai primi mesi e fino a giugno; da Saturno a Giove, un grande plutone. Un assetto che vi porta a sifare prima voi stessi e poi anche gli altri; vi piace andare controcorrente ma la vera svolta sarà segnata proprio dalla vostra originalità.

OROSCOPO PAOLO FOX 2025 ACQUARIO: RISCOSSA IN ARRIVO

Le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 Acquario prosegue con una situazione interessante soprattutto in primavera; un momento dell’anno dove sarà possibile non solo concretizzare eventuali aspetti di lavoro ma anche lasciarsi andare con meno remore in amore. Fate una richiesta tra aprile e maggio e chi si è innamorato nel 2024 potrebbe iniziare a valutare persino un matrimonio o una convivenza. Una lieve flessione verso maggio, forse per questioni economiche, ma da giugno e settembre di nuovo grande crescita. Buone novità in generale e per la fortuna il mese di aprile potrebbe essere il top; anche il periodo tra luglio e settembre è da mettere al centro dell’attenzione.