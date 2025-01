Il nuovo anno non può di certo partire con il piede giusto se non consultando le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 – dal programma I Fatti Vostri – per i nati sotto il segno della Bilancia. Grandi opportunità in arrivo per il nuovo anno, soprattutto sul lavoro. C’è un accordo da poter rivalutare per i primi mesi dell’anno, la possibilità di tuffarsi in progetti che state valutando dal tempo. Bisognerà dimostrarsi più forti soprattutto tra giugno e luglio con qualche ostacolo di troppo da superare.

Oroscopo Paolo Fox 2025 Toro: previsioni su amore e lavoro/ Estate ‘galeotta’ per la progettualità

Stando alle previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox 2025 Bilancia, c’è chi si ritroverà a dover fare i conti con una circostanza che ha riguardato in particolar modo le ultime settimane dell’anno uscente. Nello specifico Marte è stato contrario a lungo, condizione che potrebbe dunque aver rallentato la ripresa della piena forma in vista degli impegni del nuovo anno. C’è qualcosa da recuperare o cambiare, tutto sarà più chiaro e fattibile a partire dai mesi estivi si può ripartire. Marzo sarà il mese che vi permetterà di ottenere finalmente qualcosa in più.

Paolo Fox, Oroscopo 2025 Ariete: previsioni su amore e lavoro/ Prima parte dell’anno carica di sorprese

OROSCOPO PAOLO FOX 2025 BILANCIA: L’AMORE SI RILANCIA, MA NON DA SUBITO

Non poteva mancare, nel merito delle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox 2025 per i nati sotto il segno della Bilancia, un focus particolare per la sfera sentimentale dove anche quest’anno si presentano diversi scenari da osservare e soprattutto vivere con attenzione. L’amore tra giugno e luglio raggiunge il suo picco, una bella stagione per i sentimenti salvo l’inizio se siete reduci da una separazione. In quest’ultimo caso ci sarà ancora qualcosa da rivedere, soprattutto sul piano introspettivo. Di contro, ottobre sarà il mese da dedicare agli interessi concreti e alle emozioni importanti.