Oroscopo Paolo Fox, 21-22 aprile 2020/ Oggi e domani: Ariete e Toro top, Cancro e Leone flop

Oroscopo Paolo Fox, 21-22 aprile 2020: i segni al top

Andiamo a fare il punto per l0oroscopo di Paolo Fox sulle giornate di oggi e domani, partendo dai segni al top. Ariete: la giornata di oggi è governata dalla presenza della Luna nel segno, un periodo che permette al segno di avere grande energia. La giornata di domani manterrà quanto visto ora con la Luna che continua un percorso molto interessante. Diversi pianeti saranno dalla parte del segno come Luna, Marte e Mercurio. Toro: si è in ricerca di riscontri importanti in questo momento. Tra 24 ore la situazione migliorerà ancora visto che Giove e Sole favorevoli daranno una grande mano. Si potrà finalmente essere un po’ tranquilli, cercando di allentare la tensione vissuta nell’ultimo periodo.

Paolo Fox: cosa prevede l’oroscopo per Gemelli, Vergine, Sagittario e Capricorno?

Continuiamo con le analisi dell’oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: Venere nel segno permette di veder cambiare molte cose con l’amore che potrebbe regalare dei riscontri positivi. Si continuerà anche nei prossimi giorni a cercare situazioni emotive interessanti e in grado di veder ripagate delle situazioni per le quali ci si è sacrificati duramente. Vergine: il segno sta vivendo un buon periodo di rinascita con il futuro che è alle porte e potrebbe regalare una crescita non di poco conto. Si dovrà capire nei prossimi giorni cosa sta accadendo nella vita perché potrebbero esserci delle complicazioni di non facilissima gestione. Sagittario: la Luna favorevole regala al segno la forza per lottare e cercare di reagire in un momento difficile per tutti a causa della pandemia legata al Coronavirus. Attenzione che nei prossimi giorni potrebbe esserci qualche discussione in amore. Capricorno: il segno vive questo momento con serenità, intanto è sempre proiettato verso il futuro e pronto a lavorare per cercare di vivere meglio domani di oggi. Si è dunque impegnati già da ora in progetti per l’estate.

Segni flop per l’oroscopo di Paolo Fox

Ecco invece i segni flop per l‘oroscopo di Paolo Fox tra oggi e domani. Cancro: la Luna dissonante continua a procurare alcuni disagi non facili da gestire. Il segno però è sempre dominante e attento a sé stesso. Ci sono alla porte altre giornate difficili con la tensione che potrebbe portare a delle situazioni difficili nonostante si stia migliorando rispetto a quanto accaduto all’inizio dell’anno. Leone: si deve dare affidamento alla giornata di oggi, anzi non si deve rimandare nulla a domani che sarà una giornata più complicata. Attenzione però perché giovedì e venerdì saranno ancora peggio e quindi la situazione potrebbe presentare ostacoli non facili da superare. Bilancia: in queste ore si sta lavorando per sfogare la propria rabbia, già da ieri infatti ci sono stati dei problemi in famiglia non facili da gestire. L’opposizione della Luna sta creando qualche disagio non facile, già da domani si dovrà cercare di combattere per uscirne.

Oroscopo di Paolo Fox: giornate complicata per Scorpione, Pesci e Acquario

Scorpione: il segno ha bisogno di energia, ma questa deve essere utilizzata comunque in maniera positiva. Il segno sarà attivo domani per cercare di dare una svolta prima che sia troppo tardi. Giovedì e venerdì infatti potrebbero essere giornate difficili da gestire. Acquario: si è alla ricerca di soluzioni per quanto riguarda il campo professionale e anche le questioni puramente economiche. E’ un periodo molto particolare che anche nei prossimi giorni ci potrebbero essere delle difficoltà nel riuscire a far quadrare tutto. Pesci: si deve parlare sempre con cautela, alcune relazioni hanno avuto dei problemi che hanno creato crisi al segno stesso. Nei prossimi giorni si dovrà fare molta attenzione alle situazioni legate all’amore, quelli che hanno due relazioni devono prendere una scelta subito.



