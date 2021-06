Oroscopo Paolo Fox 21-22 giugno/ Cancro in recupero, acquario rivoluzionario

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 21-22 giugno per ariete, toro, gemelli, cancro, leone e vergine

Nuovo appuntamento con le previsioni di Paolo Fox che, in assenza dell’appuntamento quotidiano con I Fatto Vostri, dispensa consigli attraverso l’App ufficiale di Paolo Fox. Cosa riservano le stelle per la giornata di oggi, lunedì 21 giugno? Cosa accadrà domani, martedì 22 giugno secondo le previsioni di Paolo Fox? L’ariete, oltre ad evitare delle complicazioni che potrebbero sorgere nella sfera sentimentale, domani, sarà piacevolmente sorpreso da una novità in amore. I nati sotto il segno dell’ariete vivranno le prossime ore con tanta voglia di ripartire. Il lavoro riparte bene per il toro che, tuttavia, dovrà fare attenzione a non polemizzare mentre i gemelli potranno vivere grandi emozioni in amore mentre sul lavoro occorrerà attenzione. Il rinnovo di un contratto potrebbe tardare ad arrivare. Il cancro, invece, dopo un periodo abbastanza teso, avrà finalmente l’occasione per recuperare, soprattutto in amore. Momento di calo in amore per i nati sotto il segno del leone che dovranno risolvere anche un problema lavorativo mentre la vergine avrà due giornate interessanti in cui non mancherà l’intraprendenza per dare una svolta sia alla sfera sentimentale che professionale.

Le previsioni di Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Giornate interessanti per la Bilancia con tanti progetti da realizzare. Il consiglio, però, è evitare di scaricare eventuali tensioni sul partner per non rischiare di rovinare il rapporto di coppia. Giornate tranquille in amore per i nati sotto il segno dello scorpione che, sul lavoro, sarà necessario non rischiare evitando, per il momento, i cambiamenti. Noia sul lavoro per il sagittario che, nelle prossime settimane, potrebbe ricevere delle notizie importanti. Tutto tranquillo in amore con la giornata di domani che sarà piacevolmente positiva. Giornate di riflessione per il capricorno che vivrà momenti di disagio in amore mentre sul lavoro potrà scendere a compromessi. L’acquario, invece, con una storia d’amore in crisi, sarà pronto a rivoluzionare la propria vita professionale mentre i nati sotto il segno dei pesci vivranno giornate di grande stanchezza.

