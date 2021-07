Oroscopo Paolo Fox 21-22 luglio 2021/ Ariete con Luna favorevole, Gemelli stanchi

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 21-22 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox non va in vacanza e continua a proporre le sue previsioni dell’oroscopo attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio. Cosa riservano le stelle per oggi, mercoledì 21 luglio, e per domani, giovedì 22 luglio? Oggi la Luna è favorevole ai nati sotto il segno dell’Ariete: in amore anche i momenti di tensione potranno essere superati con facilità. Sul lavoro dovete rimboccarvi le maniche. Per il Toro la situazione astrologica è migliorare rispetto a inizio mese. Sul lavoro c’è un certo nervosismo. Giornata sottotono per i Gemelli, la stanchezza si fa sentire. Periodo interessante per il lavoro. Giornata interessante per l’amore per i nati sotto il segno del Cancro, venerdì invece potrebbe esserci qualche problema di troppo. Sul lavoro, attenzione al vostro umore altalenante. Anche per il Leone la giornata sarà interessane per l’amore: la Luna è favorevole. Incontri interessanti sul lavoro. La Vergine risente della Luna dissonante. Per quanto riguarda il lavoro, è importante tenere sotto controllo le finanze, negli ultimi due anni avete avuto molto uscite.

Oroscopo Paolo Fox 20-21 luglio 2021/ Luna favorevole ad Ariete e Bilancia

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, per la Bilancia è tempo di fare decollare le storie iniziare negli ultimi mesi. Sul lavoro serie piene di idee, ma restano dei dubbi da sciogliere. Per lo Scorpione le acque si sono agitate in amore? Il passaggio di Venere potrebbe riportare il sereno. Domani sarà una giornata positiva sul lavoro cercate di recuperare del denaro. Per il Sagittario ci sono ancora troppi dubbi da sciogliere in amore: lasciatevi alle spalle le storie del passato. Il Capricorno sta vivendo un momento di grande forza. Da domani la Luna sarà nel vostro segno: stelle buone tra domani e venerdì. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere delle buone notizie. Oggi i nati sotto il segno dell’Acquario potrebbero ricevere le soluzioni in amore che aspettavano da tempo. Sul lavoro fatevi valere: coraggio! Per i Pesci è in arrivo una situazione astrologica un po’ complicata, soprattutto per le coppie in crisi da tempo. Sul lavoro siete stanchi e distratti.

